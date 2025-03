Ryanair, regole sempre più rigide: un passeggero ha ricevuto una sanzione da 15.000 euro

La compagnia di voli low cost Ryanair sta imponendo regole e divieti sempre più rigidi: un passeggero si è preso una multa da 15.000 euro. Vediamo per quale motivo.

La maggior parte di noi ha volato spesso con Ryanair non fosse altro per la comodità: ci sono voli da quasi tutti gli aeroporti italiani e i prezzi sono molto più vantaggiosi rispetto a quelli delle classiche compagnie di volo nazionali. Insomma comodità e risparmio in un sol colpo.

Solo che le spese aumentano per tutti e la coperta sta diventando sempre più corta: per continuare a tenere bassi i prezzi dei voli, la compagnia aerea deve trarre profitto da qualcos’altro, inevitabilmente. Come ci siamo tutti resi conto, la “fortuna” di Ryanair è rappresentata dai bagagli.

Da quest’anno, infatti, le regole sui bagagli a bordo sono molto più rigide e, di conseguenza, la maggior parte di noi si vedrà costretto a pagare un extra per far imbarcare le proprie valigie. Ma non solo: la compagnia di volo sembra essere diventata più rigida anche sotto altri aspetti e, infatti, di recente ad un passeggero è stata fatta una multa da incubo: 15.000 euro.

Ryanair, multa da 15.000 per un passeggero: ecco cosa aveva fatto

Pagare un volo meno di 20 euro ma riceverne 15.000 di multa è una situazione tragicomica: eppure è successo. Non sappiamo di preciso quanto fosse costato il volo a quel passeggero ma, di certo, sappiamo che la compagnia di volo tanto economica gli ha fatto una sanzione da incubo.

Il volo in questione era partito dall’aeroporto di Dublino e sarebbe dovuto arrivare poche ore dopo a Lanzarote, nelle isole Canarie. Si trattava di un volo con 160 passeggeri a bordo che non vedevano l’ora di godersi qualche giorno di sole e mare in una delle isole più belle e suggestive dell’arcipelago.

Purtroppo non è andata esattamente così: un passeggero, non si sa bene per quale motivo, ha iniziato a “dare di matto” e – a detta degli assistenti di volo – avrebbe avuto un comportamento violento. Il pilota si è visto costretto ad un atterraggio d’emergenza nell’aeroporto di Porto dove i passeggeri sono dovuti rimanere per diverse ora perdendo, quindi, un’intera giornata di vacanza.

La compagnia aerea ha, dunque deciso, di intentare un procedimento civile contro il passeggero per recuperare 15.000 euro: cifra a cui ammonterebbero le perdite dei passeggeri che hanno perso una notte di pernottamento nelle rispettive strutture di Lanzarote in cui avevano prenotato più i costi per l’atterraggio d’emergenza.

Uno dei portavoce di Ryanair ha spiegato: ” È inaccettabile che i passeggeri subiscano inutili disagi e una riduzione dei giorni di vacanza… un volo da Dublino a Lanzarote lo scorso aprile è stato costretto a dirottare su Porto a causa del comportamento violento di un singolo passeggero, causando un danno di 15.000 euro in pernottamenti, spese dei passeggeri e costi di atterraggio”.