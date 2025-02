Giubileo: porte aperte per visite guidate gratuite, occasione imperdibile

Nell’anno del Giubileo sono molte le iniziative importanti, come una serie di visite guidate gratuite e imperdibili. Ecco dove.

Il 24 dicembre del 2024 Papa Francesco ha inaugurato il Giubileo con l’apertura della Porta Santa in Vaticano, dando il via all’Anno Santo che vede una serie di importanti eventi ed iniziative speciali per fedeli e pellegrini che arriveranno in Italia.

Napoli, città di storia, arte e fede, si appresta a vivere un anno giubilare straordinario con l’apertura delle porte dei suoi conventi e monasteri, luoghi solitamente avvolti in un’aura di mistero e spiritualità. L’iniziativa “Donne di fede, carità e speranza. Percorsi giubilari nei conventi e nei monasteri di Napoli” segna l’inizio delle celebrazioni del Giubileo nella metropoli partenopea. Un progetto ambizioso promosso dall’Assessorato comunale al Turismo e alle Attività produttive, che vede la collaborazione dell’Arcidiocesi di Napoli.

La direzione artistica è affidata alla professoressa Adriana Valerio, teologa di fama ed esperta delegata arcivescovile per il laicato. Il programma si snoda attraverso otto itinerari tematici che conducono i visitatori alla scoperta dei tesori nascosti all’interno dei conventi e dei monasteri della città.

Visite gratuite, un’occasione imperdibile

Dal 13 febbraio al 21 dicembre sono previste ben 77 visite guidate gratuite – su prenotazione – che permetteranno ai partecipanti di immergersi in un viaggio spirituale ed artistico senza precedenti.

L’evento è stato presentato ufficialmente a Palazzo San Giacomo nella Sala Giunta dal sindaco Gaetano Manfredi insieme all’assessora comunale al Turismo Teresa Armato, al Provicario Generale Arcidiocesi di Napoli monsignor Gennaro Matino e dalla stessa professoressa Valerio. Durante la presentazione è stato sottolineato come questo progetto non solo valorizzi il patrimonio culturale religioso della città ma offra anche una nuova prospettiva sul ruolo delle donne nella storia della fede napoletana.

Il calendario degli eventi include anche 18 incontri musicali che si terranno in alcuni dei luoghi più suggestivi coinvolti nel percorso giubilare. Queste performance saranno l’occasione per ascoltare musica sacra eseguita da artisti locali ed internazionali in contesti ricchi di spiritualità.

Un momento particolarmente significativo sarà il Pellegrinaggio di riconciliazione previsto per il 23 settembre dalle ore 18:00 alle ore 19:30. I pellegrini attraverseranno luoghi simbolo della fede cristiana napoletana come le Chiese Gesù Nuovo, Santi Filippo e Giacomo, San Giorgio Maggiore fino ad arrivare alla Porta Giubilare del Carmine. Questo evento rappresenta una tappa fondamentale del cammino spirituale proposto dal Giubileo napoletano; un momento collettivo dove fedeli possono riflettere sul tema della riconciliazione personale e comunitaria.

La scelta degli itinerari ha posto particolare attenzione alla figura femminile nel contesto religioso cittadino; molte delle guide saranno infatti dedicate a donne che hanno lascito un segno indelebile nella storia della chiesa locale attraverso opere di carità o esempi straordinari di vita spirituale.

Queste celebrazioni giubilari rappresentano una preziosa opportunità non solo per i credenti ma per tutti coloro interessati a scoprire aspetti meno notori ma altrettanto affascinanti della cultura napoletana legati alla sua dimensione spirituale ed artistica. La partecipazione agli eventi è gratuita fino ad esaurimento posti e richiede una prenotazione anticipata tramite email all’indirizzo circuitoarte.assculturale@gmail.com.