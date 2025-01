E’ il bar all’aperto e al coperto più grande di New York, la vista è da cartolina

Bar sul tetto, un’esperienza unica nel cuore della Grande Mela. Questo è il bar all’aperto e al coperto più grande di New York, la vista è da cartolina

Nel vibrante cuore di New York City, precisamente nel quartiere Flatiron e a pochi passi dall’imponente Empire State Building, si erge una destinazione che sta ridefinendo l’esperienza del bere e del socializzare in città: il 230 Fifth Rooftop. Questo spazio, noto per essere il bar e lo spazio per eventi all’aperto e al coperto più grande di New York aperto tutto l’anno, offre ai suoi visitatori un mix irresistibile di atmosfera rilassata, panorami mozzafiato e un servizio accogliente che invita alla spontaneità.

Il 230 Fifth Rooftop si distingue non solo per le sue dimensioni ma anche per la sua filosofia ospitale. Qui, la prenotazione non è una necessità; gli ospiti sono incoraggiati a presentarsi quando lo desiderano, pronti a immergersi in un ambiente vibrante che celebra la bellezza della città da una prospettiva elevata. L’esterno magico dell’area invita i visitatori a vivere momenti indimenticabili sotto il cielo di New York, mentre gli spazi interni offrono confortevole rifugio senza rinunciare alla vista.

230 Fifth Rooftop, l’esperienza con la vista per eccellenza di New York City

Per coloro che cercano qualcosa di ancora più esclusivo o intimo, il 230 Fifth mette a disposizione sale private perfette per ogni tipo di occasione speciale: dalle feste di compleanno agli eventi aziendali fino agli incontri romantici. Queste aree dedicate promettono di fare da cornice a ricordi preziosi da condividere con amici e familiari.

Ma cosa sarebbe un bar sul tetto senza una selezione eccellente di bevande e cibo? Il 230 Fifth vanta un menu diversificato capace di soddisfare tutti i palati. Dai drink rinfrescanti alle proposte culinarie deliziose, ogni elemento è pensato per arricchire l’esperienza degli ospiti rendendola indimenticabile. L’ambiente smart casual combina eleganza ed accoglienza in modo impeccabile, invitando chiunque ad assaporare la magia dell’alto profilo newyorkese.

Le serate al 230 Fifth sono animate anche da DJ dal vivo ed eventi a tema che aggiungono ulteriore vitalità all’atmosfera già effervescente. E per chi desidera vivere l’esperienza degli igloo – disponibili da domenica a giovedì con prenotazioni accettate dalle 18:00 – è possibile godersela con una spesa minima prevista nel pacchetto cena fisso.

Anche il brunch trova la sua collocazione ideale al 230 Fifth: disponibile su prenotazione con tavoli riservati dalla mattina fino alle prime ore del pomeriggio sempre con una spesa minima stabilita. Tuttavia, coloro che preferiscono non aderire ai pacchetti possono comunque accedere senza appuntamento godendo della stessa calorosa accoglienza.

Nei fine settimana le regole cambiano leggermente; venerdì e sabato sera le prenotazioni diventano disponibili sia per gli igloo sia per gli spazi interni partendo dalle prime ore serali sempre accompagnate dalla stessa politica sulla spesa minima.

Il 230 Fifth Rooftop rappresenta quindi molto più che semplicemente “un bar”: è uno scrigno pieno d’opportunità dove ogni visita può trasformarsi in un’avventura urbana indimenticabile. Con la sua posizione privilegiata nel cuore pulsante della metropoli americana ed una visione orientata all’inclusività ed alla spontaneità dei suoi ospiti, questo rooftop si conferma come uno dei luoghi imperdibili nella lista delle esperienze newyorkesi autentiche.