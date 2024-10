Nostalgia vacanze: alcune idee per un’estate perenne da vivere a casa

L’estate è oramai un ricordo, ma ciò non significa che non si possano vivere o rivivere quelle sensazioni a casa propria. Anche se gli italiani sono tornati in ufficio, a lavoro o a studiare, e il clima sta via via diventando più freddo, non bisogna rinunciare alla propria voglia di godersi ancora qualche scampolo di atmosfera estiva. Ebbene, è possibile riuscirci senza abbandonare il proprio nido domestico, e oggi verranno forniti alcuni consigli per farcela.

Installare una piscina con idromassaggio

Fra le migliori idee per vivere l’estate tutto l’anno c’è la seguente: installare a casa una piscina con idromassaggio da interno, sebbene si tratti di un investimento oneroso. Bisogna infatti considerare sia il prezzo della piscina, sia il costo in bolletta portato dai consumi. Nel secondo caso si può comunque risparmiare, ad esempio optando per un’offerta luce e gas, sia essa a prezzo fisso o a prezzo variabile, dipendentemente dalle proprie abitudini di consumo. Inoltre, per andare incontro anche all’ambiente, è bene scegliere un fornitore di elettricità 100% green.

Cambiare l’arredamento domestico

Cambiare l’arredamento domestico per ricreare l’atmosfera estiva? Un’idea semplice, ma con un potenziale infinito. Si potrebbe ad esempio scegliere di utilizzare dei colori chiari e freschi, come il beige, il bianco e il turchese, per ricreare un’atmosfera capace di ricordarci il mare e le spiagge. Per non parlare poi dell’uso di materiali naturali come il legno e il marmo, insieme al lino: le scelte migliori per richiamare alla memoria una sensazione balneare, rilassante e leggera. In secondo luogo, si suggerisce di cambiare anche le tovaglie e le tende, puntando sulle decorazioni floreali o marine. Infine, è possibile stuzzicare anche l’olfatto scegliendo profumi, candele o essenze al cocco, agli agrumi o alla vaniglia.

Riorganizzare gli spazi esterni

Chi ha la fortuna di possedere uno spazio esterno, può riorganizzarlo per farlo diventare un luogo di relax e di divertimento. Si può ad esempio installare un’amaca tra due alberi, o creare una zona lounge con dei cuscini e delle sedute comode. Volendo si potrebbe addirittura allestire un’area picnic con un tavolino, delle tovaglie e tanti stuzzichini da gustare all’aperto. Un’altra opzione molto interessante coinvolge il giardinaggio indoor e la passione per la natura: basti ad esempio pensare alla coltivazione di un piccolo orto, per farsi avvolgere dai profumi e dai sapori delle melanzane, delle zucchine, dei peperoni e degli altri ortaggi tipicamente estivi. Infine, non dovrebbe mai mancare la zona barbecue dedicata alle grigliate con amici e familiari.

Organizzare una festa a tema

Vivere l’estate in casa tutti i giorni è una cosa, celebrarla con una festa a tema è un’altra. I party tematici sono senza ombra di dubbio una delle soluzioni migliori per godersi ancora l’estate, anche se fuori imperversa il temporale. E non è affatto complesso organizzare una festa come questa, dato che in quanto a decorazioni ci sono mille e una opzioni differenti. Alcuni consigli pratici? Si può optare per una festa tropicale con cocktail colorati, frutta esotica e collane di fiori, oppure per un party in stile hawaiano con le famose gonne di paglia ed i fiori tra i capelli.