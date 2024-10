Halloween a Philadelphia: benvenuti nella città del divertimento spettrale

A Philadelphia è tutto pronto per celebrare Halloween. La destinazione ideale per immergersi nel divertimento e nel mistero made in USA.

Philadelphia, nota anche come la Città dell’Amore Fraterno, si appresta a celebrare il periodo più spaventoso dell’anno con un’atmosfera ricca di mistero e divertimento. La stagione di Halloween trasforma questa storica metropoli in un palcoscenico per fantasmi, demoni e folletti, offrendo una varietà di attività che soddisfano sia gli amanti del brivido che coloro in cerca di intrattenimenti più leggeri.

L’Eastern State Penitentiary non è solo una delle prigioni più imponenti degli Stati Uniti ma rappresenta anche il primo vero penitenziario al mondo. Dopo la sua chiusura nel 1971, si è trasformato in un luogo carico di storia e mistero. Durante il periodo di Halloween, l’Halloween Nights at Eastern State Penitentiary diventa l’evento clou con le sue case infestate e le numerose attività collaterali che includono bar, intrattenimento dal vivo e tour storici. Quest’anno ha visto l’introduzione di “Beyond the veil“, un’avventura immersiva che esplora le storie macabre alla base delle attrazioni principali.

Halloween a Philadelphia, un’esperienza unica

Nel cuore della città, Franklin Square offre una versione tematica del suo campo da minigolf. Ad ottobre, i visitatori possono giocare tra miniature dei siti storici locali adornate con decorazioni da brivido come fantasmi e ragnatele. In aggiunta al minigolf spettrale, è possibile partecipare allo Spooky Twilight Tour della Betsy Ross House per scoprire i segreti notturni della Philadelphia storica.

Il Ghost Tour rappresenta un’esperienza imperdibile per chi desidera immergersi nei misteriosi racconti della città. Considerato tra le 15 attrazioni più intriganti degli Stati Uniti durante il periodo di Halloween, questo tour porta i visitatori attraverso strade illuminate a candela alla scoperta dei luoghi infestati più celebri della città.

La festività coinvolge non solo le strade e i monumenti ma anche i locali cittadini. Il Craftsman Row Saloon si trasforma fino al 31 ottobre in un angolo pieno d’atmosfera con decorazioni tematiche che vanno dai cappelli da strega alle zucche intagliate. Il menù speciale offre piatti ispirati alla festività come mac n cheese alla zucca e cocktail creativi per celebrare al meglio lo spirito di Halloween.

Philadelphia dimostra così la sua capacità di reinventarsi durante il periodo più pauroso dell’anno offrendo esperienze indimenticabili ai suoi visitatori. Dai tour delle prigioni alle serate tematiche nei bar locali, ogni angolo della città contribuisce a creare un ambiente perfetto per chi cerca emozioni forti o semplicemente vuole godersi lo spirito autunnale in compagnia.