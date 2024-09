Il periodo più economico per viaggiare: ecco quando è

In alcuni momenti dell’anno il prezzo di voli aerei, treni e alloggi diminuisce. Ma quando sono questi periodi più economici?

Lo sappiamo tutti c’è l’alta stagione e la bassa stagione ovvero il periodo dell’anno in cui i prezzi dei biglietti aerei e degli alberghi sono più alti e altri momenti in cui invece sono più bassi. Ma ci sono periodi di bassissima stagione. Ovvero quei momenti dell’anno in cui per una serie di combinazioni i prezzi dei dei voli e degli hotel è il più basso di sempre.

Ecco dunque quali sono questi periodi in cui i prezzi sono bassissimi e che se ne avete la possibilità sono indubbiamente i momenti migliori per partire per un viaggio e risparmiare parecchi soldi.

I periodi dell’anno in cui viaggiare costa meno

La stragrande maggioranza delle persone sappiamo che in estate parte ad agosto. Nonostante ciò significhi spendere tantissimi soldi e ritrovarsi con folle oceaniche a fare la fila per ogni servizio. A settembre invece per le stesse località e per lo stesso volo aereo i prezzi crollano. È l’effetto bassa stagione una mano santa per chi vuole risparmiare.

E per chi vuole spendere davvero poco ci sono periodi dell’anno in cui si parla di bassissima stagione. Sono quei periodi dell’anno che potremmo definire più sfortunati non ci sono feste e il clima non è dei migliori. Eppure non sempre il meteo è verso e l’assenza di festività facilità gli spostamenti e toglie file al ristorante o al museo.

Quando costa meno partire nel 2024/25

Analizzando l’andamento dei prezzi di diversi portali di ricerca e di voli e alloggi risulta che il periodo più conveniente per partire è dall’8 al 18 novembre. È passato il ponte di Halloween e di Ognissanti e si è ancora sufficientemente lontani dal Natale. E soltanto a fine mese inizieranno i mercatini.

Inoltre in molte zone è finito anche il foliage che è uno delle attrattive dell’autunno e iniziano ad essere più copiose le piogge e le temperature scendono sensibilmente. Insomma in quella decina di giorni, circa due settimane, in pochissimi faranno le valigie per partire e di conseguenza tutto costerà meno.

Altro periodo fortunato per partire per chi vuole risparmiare è quello di marzo. O meglio il mese in cui non cade la Pasqua.

Nel 2025 Pasqua cade il 20 aprile dunque il mese di marzo soprattutto nella sua parte centrale si presenta lontano da ogni festività e con un clima che sarà di fine inverno e quindi altamente instabile. L’ultimo giorno di carnevale 2025 sarà il 5 marzo scavallata questa data per arrivare a una nuova festività bisognerà aspettare quindi un mese e mezzo in questo lasso di tempo allontanandoci dunque dal carnevale non avvicinandoci troppo alla Pasqua è il periodo ideale per trovare dei voli a basso costo.

I prezzi degli alberghi così che dei biglietti aerei andranno a rialzarsi in prossimità delle festività pasquali prima di allora avrete l’occasione di trovare delle offerte davvero vantaggiose.

Novembre e marzo sono dunque i due mesi in cui partire per poter risparmiare parecchi soldi e la bassissima stagione il periodo migliore per farsi una vacanza.