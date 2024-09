Ryanair, cosa succede se perdi il volo: diritto di rimborso e modalità di richiesta

Può succedere a tutti di perdere un volo su un aereo della compagnia Ryanair: ecco che cosa succede in questi casi e quali sono le politiche adottate.

La compagnia aerea irlandese è tra le più gettonate tra i viaggiatori, questo perché si tratta di una compagnia lowcost che offre viaggi economici e per questo motivo sono milioni ogni anno che decidono di spostarsi con uno dei mezzi dell’azienda con sede a Swords.

Per svariati motivi, però, è possibile ritrovarsi a non prendere il mezzo. In alcuni casi è previsto il risarcimento, mentre in altri si può avanzare la richiesta di rimborso. Per quanto riguarda il primo caso, il passeggero ne ha diritto solo nei casi di disservizio aereo per cause imputabili alla società come il volo cancellato, il ritardo aereo di oltre tre ore e l’overbooking. In ogni caso, tuttavia, è molto importante sapere quando è possibile richiedere il rimborso con Ryanair, questo perché i casi si differenziano l’uno dall’altro.

Ryanair, i casi in cui è possibile richiedere il rimborso

Ci sono alcuni casi in cui i passeggeri hanno diritto a richiedere il rimborso per le spese sostenute del biglietto, mentre in altri no. Nel caso in cui il passeggero ha avuto dei ripensamenti si può chiedere solo il 20% dell’importo pagato, ovvero le tasse aeroportuali. Tuttavia, sono previsti anche dei casi in cui si può ottenere il rimborso totale del biglietto.

I passeggeri hanno diritto al rimborso totale in caso di forza maggiore riconosciuta che riguarda la salute o un lutto, ma anche in caso di morte o se il volo viene cancellato. Nel dettaglio, quindi, si può procedere con l’inoltro della domanda nel caso in cui dovessero sopraggiungere dei problemi di salute certificati da medico o in caso di positività del covid e che ne impediscano la partenza.

Il totale del rimborso è previsto anche nel caso in cui dovesse sopraggiungere un lutto familiare proprio in prossimità della data di partenza; mentre nel caso in cui avviene la morte del passeggero, sono gli stessi familiari a dover inoltrare la richiesta alla compagnia aerea. Come anticipato, si può ottenere la somma del biglietto indietro anche nel caso in cui il volo dovesse essere cancellato dalla compagnia.

Ryanair propone diversi modi per richiedere il rimborso: tramite voucher di viaggio o di un accredito al portafoglio della compagnia nel caso in cui il biglietto è stato acquistato direttamente con Ryanair; mentre nel caso in cui il biglietto è stato acquistato da un’agenzia online si può verificare l’identità online a un costo minimo di €0,35.