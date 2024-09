Onde grandi e indomabili, il sogno di ogni surfer: per vederle è proprio qui che devi andare

I surfer non possono perdersi questi posti in cui ci sono onde grandi e indomabili: dove recarsi per godere di questo spettacolo naturale.

Se sei un surfista, non ti spaventano di certo le onde grandi e indomabili, anzi è proprio quello che cerchi per praticare il tuo sport adrenalinico preferito.

Probabilmente non sai che in alcuni posti del mondo ci sono delle onde davvero imperdibili in cui puoi metterti alla prova e divertirti! Questi posti sono perfetti anche per chi non vuole fare surf ma vuole gustarsi uno scenario mozzafiato e magari scattare delle foto bellissime di onde imponenti e mai viste prima.

I posti imperdibili per i surfer e non solo: qui ci sono onde incredibili

Sono meravigliose da guardare e altrettanto belle da domare, soprattutto se si pratica sport: le onde sono delle sculture naturali del mare che ammaliano con la loro imponenza.

In alcuni posti del mondo ce ne sono di grandi ed indomabili, non a caso è proprio qui che si tengono raduni o competizioni di surf. La prima onda da citare è quella di Chicama, a Malabrigo, in Perù, che forma delle increspature ed è tanto particolare da essere tutelata addirittura dalla legge.

Il governo peruviano ha infatti vietato qualsiasi alterazione della costa e del fondale marino in modo da preservare questo tipo di onda. È anche la più lunga del mondo, perfetta, dunque, per i surfisti, che possono riuscire a cavalcarla per ben quattro minuti.

Un’altra onda è quella di Taiwan: qui durante il tifone Krosa del 6 ottobre 2007, si misurò un’onda record alta 32.3 metri. Come non menzionare la spiaggia di Malibù, in California, spesso utilizzata per girare film e serie TV in cui il mare fa proprio da protagonista.

Un altro posto imperdibile per i surfer è Capo Horn, in Cile, dove ammirare onde meravigliose e immergersi nell’avventura. In Europa, invece, le onde più grandi si possono ammirare (o domare) in Portogallo, a Nazaré. Ancora, in Spagna, a Tarifa sulla Costa della Luz, dove le onde completano il paesaggio di spiagge dorate.

Sono enormi e durante l’autunno e l’inverno si ingigantiscono ancora di più grazie ai venti e alle forti correnti. In Scozia, ad Aberdeen, le violenti tempeste danno vita ad onde spettacolari. Invece in Islanda sono imperdibili quelle di Reynisfjara, a volte anomale e a cui è meglio stare lontani (sicuramente sono spettacolari da vedere e fotografare).

Anche il Mediterraneo offre spettacoli incredibili: per esempio a Tellaro, sulla costa ligure, è possibile assistere a grandi mareggiate durante i mesi invernali, soprattutto vicino a La Spezia e Portovenere.