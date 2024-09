Per festeggiare il tuo compleanno potresti andare in questi luoghi dove entri senza pagare nulla: dalle terme ai parchi divertimenti ai musei dove andare gratis

Ci sono luoghi dove il giorno del tuo compleanno ti fanno la festa. Ma nel senso migliore del termine. Ovvero hai l’entrata gratuita, ricevi omaggi e sconti. Se stavi cercando un’idea per trascorrere il tuo compleanno l’hai trovata! Che tu abbia voglia di una giornata a un centro benessere, di una vacanza, di una gita culturale o di andare con i tuoi amici a un parco divertimenti, il giorno del tuo compleanno – o nei giorni immediatamente successivi – non paghi nulla.

Sono sempre più numerose infatti le aziende che scelgono di attirare clienti riservando un omaggio ai festeggiati. Un modo che conquista e di cui è un peccato non approfittare. Dunque per il tuo prossimo compleanno o per quello di una persona a te cara segnati questi posti dove poter festeggiare gratis!

Cosa fare il giorno del compleanno gratis

Una volta il giorno del proprio compleanno era consuetudine spendere soldi per organizzare una festa, o almeno offrire la torta e lo spumante. Ora invece si festeggia gratis! Negli ultimi anni infatti si sta diffondendo la pratica di usufruire degli omaggi che molte aziende mettono a disposizione. Non male, vero? Prendi un amico e vai a farti una giornata alle terme senza spendere nulla. Un sogno che il giorno del proprio compleanno diventa possibile.

Ma vediamo quali sono le cose da fare gratis al compleanno. Potrete scegliere se rilassarvi alle terme, dare spazio all’adrenalina in un parco divertimenti o concedervi un’entrata in un museo? E che ne dite di vedere quel film al cinema che vi piace tanto oppure trascorrere la serata a teatro? E perché invece non andare a mangiare fuori? Molti ristoranti regalano una bottiglia o il dolce oppure fanno uno sconto sul conto totale. E poi ci sono i parchi divertimenti: trascorrere il giorno del proprio compleanno sulle montagne russe. Oppure se la stagione lo consente fra piscine e scivoli. Insomma ce n’è davvero per tutti i gusti per festeggiare gratis il compleanno.

Alle terme gratis il giorno del tuo compleanno: ecco dove andare

Coccolarsi fra idromassaggi, sauna e piscine. Indubbiamente uno dei modi più rilassanti per festeggiare il proprio compleanno. E anche uno dei più economici. No, non si tratta delle terme gratuite. Ma dei tanti centri benessere che offrono l’ingresso gratis ai festeggiati e spesso non solo il giorno del compleanno, ma anche per i giorni successivi. Gli stabilimenti termali che offrono la gratuità sono numerosi fra questi c’è QC Terme, la catena con sedi in diverse località italiane, da Bormio a Milano a Roma.

L’ingresso gratis a QC Terme vale per colui o colei che compie gli anni, ma solo se accompagnata da un pagante. L’ingresso gratuito è consentito nei giorni feriali nell’orario dalla mattina alla sera e comprende l’aperitivo. Per poterne usufruire bisogna prenotare sul sito e poi all’ingresso presentare un documento per confermare che sia effettivamente il giorno del compleanno o uno dei 7 giorni successivi.

Nella maremma toscana si trova uno dei centri termali più famosi d’Italia: Saturnia. Le scenografiche cascate del Mulino vi accolgono, ma passate oltre e per una pausa di relax come si deve andate alle Terme di Saturnia. Entrata libera nel giorno del compleanno. Basta presentarsi al centro con documento alla mano per ricevere il biglietto gratuito e usufruire di tutto il parco termale.

Sempre in Toscana anche al centro benessere Fonteverde nella meravigliosa Val d’Orcia in provincia di Siena a San Casciano dei bagni chi compie gli anni non paga l’ingresso. In Veneto in una delle località termali più importanti, Abano Terme, l’Hotel Terme Internazionale è pronto ad ospitarti per una notte con accesso alle terme e alla SPA alla migliore tariffa disponibile.

Ingresso gratuito per il compleanno ai parchi divertimento: dove sono

Se al relax delle terme preferite un po’ di sana adrenalina, fare su e giù per uno scivolo o lanciarvi sulle montagne russe, allora passate il giorno del vostro compleanno in uno dei parchi di divertimento di Italia. Sono diversi quelli che con sentono l’ingresso gratuito al festeggiato. Un modo per divertirsi con gli amici o in famiglia e risparmiare!

Se la stagione lo permette fate le valigie e andate a Riccione. Qui si trova uno dei parchi acquatici più famosi d’Italia, l’Aquafan. E per chi compie gli anni l’ingresso è gratis. Fra piscine, trampolini e scivoli vi divertirete tantissimo. Il parco è aperto da inizio giugno a metà settembre. Chi festeggia in estate può scegliere anche il parco Aquafollie di Caorle, vicino Venezia o l’Aquavillage di Cecina in Toscana.

Fuori dal periodo estivo puoi scegliere il divertimento di Mirabilandia il grande parco di Ravenna. Occhio però che per poter avere l’omaggio del compleanno devi essere accompagnato da una comitiva di almeno 10 paganti! A Gardaland omaggi e gratuità solo a fronte dell’acquisto di un pacchetto compleanno. Stessa cosa anche a MagicLand il parco divertimento vicino Roma: qui a fronte dell’acquisto di un pacchetto con minimo 11 partecipanti il festeggiato non paga. Se invece del divertimento volete osservare gli animali potete andare al Bioparco di Roma. Previa registrazione sul sito il giorno del compleanno il festeggiato non paga l’ingresso.

Visitare gratis i musei il giorno del proprio compleanno

Un’alternativa per festeggiare il proprio compleanno è quello di visitare un museo. Magari concedersi un weekend in una città e omaggiarsi con una coccola concessa da alcuni musei d’Italia. Fra quelli che permettono l’entrata gratuita il giorno del proprio compleanno c’è il Museo Egizio di Torino. Si tratta del museo più importante dopo quello de Il Cairo sulla storia e l’arte egizia. Ed il giorno del proprio compleanno basta presentare in cassa un documento per entrare gratuitamente.

Se avete figli sotto i 14 anni il giorno del loro compleanno (o due giorni prima o dopo) potreste portarli al MUSE di Trento. Il Museo delle Scienze offre infatti l’ingresso gratuito ai festeggiati sotto i 14 anni accompagnati da un pagante. Si tratta di uno dei musei per bambini più spettacolare d’Italia.

Sconti per viaggiare il giorno del proprio compleanno

Per usufruire di sconti ed omaggi è sempre bene iscriversi ai programmi fedeltà. Infatti molte compagnie aeree, associazioni e catene di hotel riservano sconti ai proprio iscritti. Il Touring Club ad esempio regala ai propri iscritti nel giorno del compleanno uno sconto o un omaggio per entrare in siti gestiti in Italia. China Airlines e Volotea regalano ai propri iscritti uno sconto per i prossimi voli.

La catena alberghiera UNA riserva a tutti i clienti che trascorrono in hotel la notte del proprio compleanno uno sconto o diversi omaggi. Anche l’Hotel termale di Fiuggi offre uno sconto ai suoi clienti nel giorno del compleanno come il Victoria Terme Hotel di Tivoli. Soprattutto gli hotel con accesso alle terme coccolano i loro clienti nel giorno del compleanno con uno sconto in più.

Festeggiare gratis il compleanno fra hotel, musei e terme è possibile. Non vi resta che attendere il vostro compleanno e partire!