Le città italiane con pochi turisti (tutto l’anno) che vale la pena visitare per godere di tutta la loro bellezza

L’Italia non è solo Roma, Milano, Firenze, Napoli, Torino. Ci sono tantissime città tutte da scoprire, sottovalutate ma bellissime.

L’offerta italiana è forse unica al mondo. Non stiamo parlando di cibo ma di destinazioni da visitare per rimanere incantanti dalla bellezza del luogo. La nostra penisola ha un’infinità di mete da scoprire e non bisogna necessariamente andare dove si è circondati da turisti.

Il patrimonio culturale dell’Italia è conosciuto in tutto il mondo così come quello gastronomico. Noi abbiamo la cucina più apprezzata dagli stranieri in visita nel nostro bellissimo Paese. In qualsiasi Regione ci sono meraviglie da ammirare e buon cibo da mangiare. Una combinazione perfetta che rende la nostra nazione magica. Gli italiani stessi ancora si stupiscono dal fascino di città ben conosciute come Roma – la Città eterna – Venezia, Palermo, Firenze e potremmo continuare con una lista infinita.

Poi ci sono le meraviglie naturali, luoghi incantevoli sul mare, in montagna, sui laghi. Posti che tolgono il fiato. Non serve andare ai Caraibi, Sardegna e Puglia offrono baie dall’acqua cristallina. E vogliamo parlare della maestosità delle Dolomiti? Insomma, l’Italia è uno scrigno con tanti gioielli preziosi. Alcuni, però, sembrerebbero non brillare come gli altri. Eppure basterebbe uno sguardo più attento per notare la loro meraviglia.

Le città più sottovalutate dell’Italia: hanno pochi turisti e sono bellissime

La classifica è stata stilata da Time Out e vede come prima meta da visitare Bari. Vivaci mercati, incantevoli vicoli del centro storico, lo street food sono tra le caratteristiche che rendono Bari una città da scoprire. Poi c’è Lucca, una città toscana che non ha nulla da invidiare a località più grandi. Dal centro storico all’Anfiteatro romano, dalla salita alla Torre Giunigi alla vicinanza a bellissime città come Pisa.

Un altro gioiello italiano con pochi turisti è Cefalù, in Sicilia. Patrimonio dell’Umanità Unesco, ha un sorprendente mix di stili architettonici arabi e normanni. Inoltre è bagnata da acque pulite e dalla Rocca di Cefalù è possibile ammirare un panorama mozzafiato. Saliamo al Nord Italia. Qui c’è Bolzano come meta con pochi turisti. Influenzata da culture tedesche e ladine, è una città elegante, tranquilla, fresca e con una produzione gastronomica eccezionale.

Continuiamo con Ferrara, culla della cucina italiana, e Trieste, una città cosmopolita dall’atmosfera unica e suggestiva. Ottima la posizione, permette di arrivare in Slovenia e Croazia in pochissimo tempo. Concludiamo con Reggio Calabria. Conosciuta come meta per prendere il traghetto per la Sicilia in realtà meriterebbe una visita per il suo patrimonio culturale e la maestosità dei paesaggi.