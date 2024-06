Vuoi rilassarti e godere di un mare bellissimo e di una panorama mozzafiato? Ecco a Follonica trovi tutto quello che cerchi.

Se ci troviamo in Toscana ci sono tantissimi posti da visitare mentre siamo in vacanza ma noi oggi vi vogliamo parlare di una zona in particolare, quella di Follonica. Si perché a chi non piace stare al mare e godere anche di un acqua super pulita e vista eccezionale?

Impossibile dire il contrario! Ecco quindi che Follonica può essere una soluzione che accontenta tutti. Troviamo, mare, divertimenti e tanto altro. Quindi non ci dilunghiamo troppo ed andiamo a vedere tutto quello che concerne il mare di Follonica.

Mare, sole e spiagge a Follonica

L’estate è quel momento dove finalmente ci sono le ferie e possiamo goderci dei momenti senza ulteriori impegni come il lavoro, i compiti per chi ha i figli a scuola e soprattutto il solito tram tram. Ecco quindi che amiamo dedicarci al mare, o a qualche sport, ma senza troppa fatica.

Il bello delle ferie è andare e rilassarsi, magari assaggiando anche piatti diversi da quello che mangiamo normalmente. E se ci troviamo in Toscana, o per la precisione a Follonica, cosa possiamo fare? Ci pensiamo noi a darvi qualche dritta interessante anche per quanto riguarda il mare.

Le spiagge di Follonica sono molto grandi e con la sabbia bianchissima. Il fondale degrada piano piano ed è perfetta per la famiglie con figli. Attorno alle spiagge ci sono delle pinete che possono essere il luogo ideale dove trascorrere delle ore quando fa più caldo.

Troviamo tantissimi stabilimenti balneari che ci permettono di andare tranquillamente al mare perché se abbiamo dimenticato qualcosa la troviamo. Oppure possiamo non portare nulla e trovare tutto direttamente in spiaggia, non male vero?

Oltre a queste spiagge ci sono anche quelle libere, quindi possiamo scegliere quello che preferiamo senza alcun tipo di problema. Troviamo anche delle spiagge per cani. Sia libere che attrezzate.

Un luogo incredibilmente bello è Cala Felice dove troviamo sia la spiaggia libera che attrezzata e ci sono sassolini e scogli essendo una piccola baia. Per avere, invece, una visto top per quanto riguarda il Golfo di Follonica le spiagge perfette sono Cala Violina, Cala Civette e Cala Martina.

In queste zone possiamo anche fare dei percorsi a cavallo, di trekking oppure di mountain bike. Insomma Follonica è un luogo dove tutti, indipendentemente dall’età o dalle attività che vogliono svolgere, trovano la soluzione. Se ti interessa puoi leggere anche il nostro approfondimento Le isole più belle della Toscana: quali visitare?