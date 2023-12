Non farlo in metro: i divieti a Dubai ti lasceranno senza parole

Per chiunque vada in metro a Dubai, vale la pena sapere che diverse azioni potrebbero comportare multe salate nelle stazioni

La metro di Dubai è diventata il mezzo di trasporto pubblico per eccellenza per milioni di residenti, sia che si tratti di andare in un centro commerciale sia che si debba correre all’aeroporto. Veloce, lontana dal traffico e sempre puntuale, la metropolitana di Dubai è piena di viaggiatori a qualunque ora del giorno. Tuttavia, più persone ci sono, maggiori sono le possibilità di violazioni delle regole.

Il mezzo di trasporto ha ormai 14 anni, ma le cabine e le stazioni sono molto eleganti e sofisticate. Questo perché esistono regole ferree che non consentono di compiere alune azioni abitudinarie. Qualora si venga colti in fallo, si possono ricevere multe salatissime. Di seguito, scopriamo tutti i diveti imposti.

Guida alla metro di Dubai: cosa è assolutamente vietato fare

Per i turisti che visitano Dubai è bene conoscere le violazioni delle regole comuni in metro che possono comportare multe che vanno da 100 Dhs a 2.000 Dhs. Ad esempio, se vieni sorpreso dagli agenti mentre mangi, bevi o addirittura mastichi una gomma, potresti ricevere una sanzione di 100 Dhs. E’ vietato anche bloccare l’accesso all’area bagagli, se accadesse si riceverebbe una multa di 100 Dhs.

Le cabine della metropolitana con enormi adesivi rosa neon sulla porta e sul pavimento all’ingresso sono pensate per donne e bambini. La cabina all’altra estremità con l’adesivo dorato, è riservata solo ai titolari dell’abbonamento Nol oro. Se non sei una signora o non hai una carta Gold e ti ritrovi in ​​una di queste cabine, potresti prendere una multa di 100 Dhs o più.

Inoltre, non importa quanto sei stanco, non bisogna addormentarsi: anche in questo caso si rischia di prendere una multa. Ci sono eccezioni alla regola. Innanzitutto non è possibile dormire nelle sale d’attesa della metro, ma si può dormire durante il transito. Se vieni sorpreso nelle aree di attesa ti aspetta una multa di 300 Dhs.

Tra gli altri comportamenti giudicati sanzionabili c’è quello di ridere o causare fastidi vari. Arrecare un disturbo sui vagoni potrebbe provocarti una multa di 100 Dhs. Altri atti sconsiderati includono mettere i piedi sulle sedie della metropolitana e danneggiarle; atti vandalici o distruzione di attrezzature o sedili sui mezzi pubblici e sulle strutture di trasporto pubblico. In questi casi la multa è di 500 Dhs.

Non è consentito sedersi sul pavimento, ai lati della scala mobile, sulle scale o sul tubo di collegamento tra due vagoni in una metropolitana in movimento. Ci sono rare possibilità che gli agenti di polizia camminino intorno al treno e ti facciano una sanzione di 100 Dhs.

E’ vietato anche utilizzare la carta NoL personalizzata di qualcun altro: se vieni sorpreso a farlo ti comporterà una multa di 200 Dhs. In un treno molto affollato inoltre, è facile urtare accidentalmente il pulsante dell’interfono tra le autorità e il treno. Quel “piccolo incidente” costerà una multa di 2000 Dhs.