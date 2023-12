Kashmir, un luogo (conteso) che lascia a bocca aperta i viaggiatori – Viagginews.com

Alla scoperta del Kashmir, un luogo conteso che lascia a bocca aperta i viaggiatori. Tutte le informazioni utili da conoscere.

Esistono luoghi nel mondo che non sono proprio a portata di mano e richiedono un lungo viaggio per poter essere raggiunti. Un viaggio che, tuttavia, vale assolutamente la pena fare, perché una volta arrivati la visita offrirà meraviglie incredibili e lascerà un ricordo indimenticabile. Uno dei luoghi con queste caratteristiche è la regione del Kashmir, vale il viaggio della vita.

Il Kashmir è una regione storico-geografica dell’Asia, situata a nord del subcontinente indiano e compresa tra India, Pakistan e Cina, che ne controllano ognuno una parte. La Cina controlla una piccola porzione di territorio, l’India i due terzi e il Pakistan la restante parte. India e Pakistan si contendono la regione, rivendicando la sovranità sull’intero territorio.

Di seguito scopriamo perché visitare il Kashmir e le meraviglie che offre questa fantastica regione. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Kashmir, un luogo conteso che lascia a bocca aperta i viaggiatori

La zona del Kashmir aperta ai viaggiatori si trova in India ed è compresa nei territori di Jammu e Kashmir e di Ladakh. La regione è ricca di montagne, boschi e laghi con paesaggi incantevoli, tanto da essere definita la Svizzera indiana. Qui si trovano alcune delle vette più alte del mondo. Nel territorio pakistano, più a nord, sorgono il Nanga Parabat e al confine con la Cina il K2, abbreviazione di Karakorum 2, la seconda cima più alta del mondo dopo l’Everest. Mentre la catena dell’Himalaya comprende parte del territorio di sud ovest, quello nella parte indiana, della regione del Kashmir.

Tra montagne innevate, vallate e boschi sembra proprio di stare in Svizzera, con la differenza che qui è tutto più grande e imponente. Le zone più frequentate dai turisti e più facilmente accessibili si trovano soprattutto nel territorio del Jammu e Kashmir, dove sono visitate diverse valli che offrono panorami da togliere il fiato.

Come la Valle del Kashmir, situata nella parte occidentale della regione e che comprende anche la città di Srinagar, una delle più importanti della regione e capoluogo estivo del territorio. Poi la Valle di Pahalgam, la Valle del Chenab, quella del Sindh e la Valle del Lidder.

La città di Srinagar è conosciuta per i suoi numerosi laghi, il più importante e affascinante è il Lago Dal con le sue case galleggianti, tipiche del Kashmir. Da vedere a Nishat-Shalimar, poco fuori Sringar, i favolosi Giardini Mughal. Tutta la zona, poi, si presta ad escursioni spettacolari, da fare accompagnati da guide esperte. Mentre nella Valle del Kashmir non potete perdervi i tour in barca.

La regione, poi,è popolata di santuari che ogni anno accolgono migliaia di pellegrini. Dunque viaggi e turismo sono frequenti nella zona indiana del Kashmir. Per visitare la regione, tuttavia, è bene affidarsi a viaggi organizzati da agenzie specializzate. A causa del conflitto tra India e Pakistan per il controllo del Kashmir, visitare queste zone può essere molto pericoloso. Tanto che la Farnesina sul sito Viaggiare Sicuri consiglia di mantenere l’attenzione molto alta e di adottare misure particolari di cautela.