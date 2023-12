A Natale si frigge tutto ma come evitare gli schizzi d’olio: il rimedio della nonna evita ogni traccia di unto

Impossibile non friggere a Natale, facilissimo invece evitare gli schizzi d’olio ovunque col rimedio della nonna: non crederai ai tuoi occhi!

Che siano delle semplici patatine fritte per fare felici i più piccoli, il baccalà, le verdure in pastella o ancora i dolcissimi e coloratissimi struffoli, diciamo pure come Natale e fritto vadano di pari passo. E sarebbe strano il contrario in realtà. Insomma, immaginare la Vigilia di Natale senza una sezione di fritti scelti apposta dalla nonna getta addosso uno sconforto non da poco.

E poi il Natale è l’occasione perfetta per lasciarsi andare un po’ dopo mesi e mesi di dieta ferrea. Per quanto, infatti, sia pressoché di fondamentale importanza mangiare bene per stare bene, è altrettanto vero che ogni tanto accontentare il nostro spirito con un po’ di sano fritto non è per nulla sbagliato. E non c’è occasione migliore del Natale per farne il pieno.

Il problema però è la cottura. Proprio perché l’olio è bollente, capita spesso e volentieri infatti che a contatto col vapore acqueo, a causa di una reazione chimica, schizzi da tutte le parti rendendo la cucina un vero campo di battaglia. Non proprio il massimo, anche perché poi per ripulire tutto son dolori non da poco.

Il rimedio della nonna infallibile per friggere evitando che l’olio finisca ovunque: è semplicissimo da mettere in pratica

Sì, si può risolvere il problema foderando tutto con della carta stagnola o della carta di giornale, ma lo sapevi che è possibile evitare che l’olio schizzi dappertutto in cucina rendendo così la frittura ancora più piacevole e meno pericolosa? Insomma, se fino a questo momento hai pensato che è impossibile friggere senza far schizzare l’olio e senza sporcare le piastrelle della cucina, sappi che da oggi cambierai idea con questo straordinario rimedio della nonna.

Tutto quello che devi fare, infatti, per evitare questo spiacevole inconveniente culinario è procurarti del sale grosso. Sì, hai capito bene, il sale grosso è la soluzione che cercavi da tempo. Si tratta in un rimedio estremamente efficace per eliminare l’acqua all’interno della padella. Ti basterà aggiungerne un po’, anche due cucchiaini vanno bene, prima della cottura dell’olio, sul fondo della padella. Così eviterai gli schizzi in cottura e ti potrai godere la tua frittura preferita in santa pace soprattutto a Natale!