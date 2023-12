In questa palestra fanno yoga con i cuccioli, ma il cagnolino ha altre intenzioni: quello che fa è dolcissimo

Un tenero cucciolo di cane non vuole collaborare durante la lezione di yoga: la sua reazione con l’allieva è tutta da ridere, il video

Nel corso degli anni le pratiche di meditazione hanno preso sempre più piede in tutto il mondo, diventando molto amate e trovando massima espressione nello yoga. Una tecnica dalla storia antichissima proveniente dalla tradizione indiana, ha dalla sua parte il grandissimo potenziale di benefici per il corpo e per la mente.

Si tratta infatti, da una parte di compiere movimenti che favoriscono uno stato di salute ottimo, migliorando l’equilibrio, la coordinazione e le funzioni organiche. Ma è anche e soprattutto a livello emotivo che lo yoga fa sentire i suoi effetti. Grazie al controllo del respiro aiuta a stabilizzare il sistema nervoso, con l’obiettivo ultimo di raggiungere un senso di relax e di serenità psico-fisica. Anche questa pratica tuttavia, ormai molto di moda, ha subìto una serie di rinnovamenti.

Uno dei più belli e divertenti, è sicuramente quello dello yoga con i cuccioli. Portatori sani di felicità, i piccoli cagnolini vengono lasciati liberi di scodinzolare qua e là, mentre si svolge la lezione consueta. Un vero sogno a occhi aperti per tutti coloro che adorano gli animali e che possono vivere un’esperienza indimenticabile a contatto diretto con loro. Qualche volta però, un imprevisto si può verificare, come accaduto in un video che è diventato virale sul web.

Il cucciolo più tenero conquista i social: la lezione di yoga diventa uno spasso

La concentrazione è uno degli elementi fondamentali per praticare lo yoga al meglio. Certamente non sarà così semplice mantenerla però, se mentre si cerca di restare focalizzati ci sono dei cagnolini liberi di partecipare insieme agli allievi. Ognuno a modo suo e con il proprio carattere, i cuccioli rendono il momento dolcissimo, divertendosi a giocare durante la meditazione o a dare tutto il loro calore a chi è steso sul materassino.

Un filmato che è circolato su TikTok però, ha conquistato completamente gli utenti e il motivo è facilmente comprensibile. La protagonista è una ragazza intenta a rilassare la muscolatura con le ginocchia in alto, durante una sua lezione di “PuppyYoga” in una palestra di Toronto. Uno dei fedeli collaboratori dell’insegnante però, ha deciso di dimostrarle tutto il suo calore in modo decisamente curioso.

@thestoicgiraffe Interesting spot to settle at PuppyYoga in Toronto ♬ original sound – Horus

Un incantevole cucciolo di dalmata dal manto bianco macchiato di nero, si è accucciato col pancino proprio sul volto dell’allieva, che in quel momento non poteva far altro che restare immobile. Con volto angelico guarda la fotocamera, mentre le sue zampette sono ben distese sulla ragazza. Inevitabile che la stessa si lasciasse andare ad un sorriso divertito, per un momento di dolcezza assoluta che difficilmente dimenticherà.