Bon ton e raffreddore: cosa non dovresti fare in pubblico per non sembrare maleducato

Cosa fare e cosa non fare secondo il Bon ton quando si ha il raffreddore: tutte le regole per non sembrare maleducati.

Quando si ha il raffreddore spesso non si sa mai come comportarsi, soprattutto se non si ha con sé un fazzoletto. Inoltre, bisogna anche stare molto attenti a non infastidire gli altri con suoni o atteggiamenti poco educati.

Ma ti sei mai chiesto che cosa consiglia esattamente il Bon ton in questi casi? Forse nessuno te l’ha mai detto prima d’ora, ma secondo il Galateo anche in simili circostanze ci sono delle regole ben precise da rispettare.

Se, quindi, non vuoi passare da maleducato faresti bene a continuare a leggere il nostro articolo di oggi e scoprire quali sono i comportamenti consentiti e quali assolutamente da evitare.

Bon ton e raffreddore: le regole da rispettare per non sembrare maleducati

Se si ha il raffreddore è molto difficile riuscire a comportarsi da vera Lady o da vero Gentlemen. Ma niente paura, perché ci pensiamo noi a darti qualche utile consiglio per gestire simili situazioni senza sembrare un perfetto maleducato.

Innanzitutto, occorre precisare che secondo il Bon ton non bisognerebbe mai utilizzare i fazzoletti di carta per soffiarsi il naso, ma quelli di stoffa. Tuttavia, se proprio non si hanno con sé questi ultimi sono ammessi anche i primi.

Assolutamente vietato, invece, tirare su con il naso. Questo gesto infatti produce un suono davvero fastidioso, oltre che disgustoso, che può risultare di gran lunga peggiore del semplice soffiarsi il naso. Potrà sembrare inoltre scontato, ma vale la pena ricordarlo. Mai guardare il fazzoletto dopo essersi soffiati il naso. A volte lo si fa di istinto, ma sarebbe meglio evitare.

Se, invece, ci si trova a tavola non ci si deve asciugare il naso con il tovagliolo. In tal caso, bisogna prendere il proprio fazzoletto personale, meglio se di cotone o comunque di tessuto, e tamponare delicatamente la base del naso. Qualora si abbia un raffreddore forte, è bene cercare di evitare di starnutire platealmente.

Se, però, non si ha il tempo per allontanarsi dal tavolo e andare in bagno, il Galateo spiega che ci si deve girare di lato e usare il proprio fazzoletto per coprirsi. Dopodiché, occorrerà ripiegarlo e metterlo nella borsa o – ahimè – in tasca. Ovviamente mai e poi mai lasciarlo sul tavolo. Vedrai, se seguirai questi semplici consigli non rischierai di fare brutte figure nemmeno con il raffreddore.