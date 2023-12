Qui il costo della vita è molto basso: luoghi perfetti dove trasferirsi da pensionati

Dovete sapere che qui il costo della vita è basso, ecco i luoghi perfetti dove trasferirsi da pensionati. Tutte le informazioni utili.

Negli ultimi anni abbiamo assistito a un numero crescente di pensionati italiani che si sono trasferiti all’estero, in luoghi dove il costo della vita è molto più basso o dove addirittura sono previste agevolazioni fiscali per i pensionati che decidono di spostare la loro residenza in quei Paesi. Occasioni per godersi una pensione piena, senza pensieri e anche per provare una nuova vita.

Le mete preferite finora sono state: il Portogallo, gettonatissimo, le Isole Canarie, Malta e perfino il Marocco e la Tunisia. Poi c’è anche chi osa luoghi più lontani e molto più economici, come in Asia o Sud America. Tutto dipende, naturalmente, dal budget che si ha a disposizione e da quanto si è disposti ad allontanarsi dall’Italia. Trasferirsi molto lontano da anziani può essere una scelta molto difficile, anche per i familiari.

Qui vi segnaliamo alcune delle migliori destinazioni all’estero dove trasferirsi quando si va in pensione. Luoghi dove il costo della vita è basso o comunque contenuto ma che soprattutto sono paradisiaci. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Qui il costo della vita è basso, i luoghi dove trasferirsi da pensionati

Riguardo ai luoghi all’estero dove trasferirsi da pensionati per la qualità della vita che offrono, soprattutto per i costi bassi ma anche per la bellezza dei luoghi, vi segnaliamo qui in particolare le isole o comunque le località di mare. Per prima cosa, va fatta una premessa: attenzione se volete trasferirvi in Portogallo perché il governo ha deciso di eliminare dal prossimo anno le agevolazioni fiscali previste per i pensionati stranieri che trasferiscono nel Paese la propria residenza.

Le agevolazioni resteranno soltanto per chi ne beneficia già e per la durata prevista dalla legge. In ogni caso, il costo della vita in Portogallo è molto basso e comunque trasferirsi è ancora conveniente. Attenzione, però, agli affitti, perché nelle principali città i prezzi sono molto cresciuti, a causa dell’elevato numero di stranieri che si sono trasferiti in Portogallo.

L’altra meta molto ambita dagli italiani, pensionati e non solo, sono le Isole Canarie. Un paradiso con clima mite tutto l’anno. Anche qui, fate attenzione al caro affitti, soprattutto nelle località più frequentate. In ogni caso, il costo della vita rimane molto più basso di quello dell’Italia. Possono bastare anche 1000 euro al mese e l’Italia è facilmente raggiungibile con un volo low cost. Le Canarie appartengono alla Spagna, pertanto resterete nell’Unione Europea.

Sempre in Spagna, se vi intrigano le Isole Baleari un buon posto dove trasferirsi è l’isola di Maiorca. Meta turistica affollata in estate, è molto tranquilla e con clima mite in inverno. Basta trovare una casa appena fuori dalle località più frequentate, per stare bene tutto l’anno. Qui il costo della vita, però, sale e può arrivare a circa 2.000 euro al mese. Se siete in due con due buone pensioni potrebbe bastare.

L’altra isola, o meglio arcipelago del Mediterraneo dove trasferirsi è Malta, una meraviglia, di bellezze naturali, arte e storia, a due passi dall’Italia. Qui si sale ancora con il costo della vita che va dai 2.000 ai 2.500 euro al mese.

Se invece cercate luoghi paradisiaci assolutamente economici, la scelta cade inevitabilmente fuori dall’Europa. Ad esempio a Penang, uno Stato della Malesia che comprende una parte continentale e una sull’omonima isola di Penang e dove la vita costa meno di 750 euro al mese. Qui troverete una natura rigogliosa, un mare incantevole e una capitale, George Town, che ha conservato lo stile architettonico coloniale britannico e che è anche Patrimonio Unesco.