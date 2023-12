Non sono capaci di affrontare le sfide che gli pone la vita: sono i segni più fifoni dello zodiaco

C’è poco da fare, questi segni zodiacali non riescono proprio ad affrontare le sfide col sorriso: hanno sempre una paura matta.

Se c’è chi si galvanizza al solo pensiero di mettersi in gioco e spingersi oltre i propri limiti per crescere cercando di affrontare la vita al meglio, c’è chi di contro al solo pensiero scapperebbe via a gambe levate il più lontano possibile perché solo l’idea genera un’ansia difficile da tenere sotto controllo.

Ed entrambi gli atteggiamenti sono giusti. Non tutti, infatti, reagiscono allo stesso modo alle sfide della vita: c’è chi si butta subito e chi magari ha solo bisogno di un po’ più di tempo per ingranare ed entrare nella giusta mentalità, un po’ come questi segni zodiacali che sono i più fifoni in assoluto. Scopriamoli insieme!

Mettere da parte la paura? Non se ne parla proprio: questi sono i segni più pavidi

TORO

Il Toro non abbandonerebbe mai e poi mai la sua comfort zone. Di cambiare le cose, insomma, non se ne parla proprio, anche perché i nati sotto questo temono gli imprevisti. Ma vivere una vita senza imprevisti equivarrebbe a smettere di vivere, non per il Toro che fino a quando può, evita sempre i problemi.

BILANCIA

La Bilancia quando vuole sa essere anche fin troppo riflessiva e diplomatica, perdendosi il bello della vita che è nascosto anche nei rischi. I nati sotto questo segno, infatti, cercano sempre un’armonia di fondo in tutto quello che fanno e fuggono dal caos che di contro, li appesantisce, arrivando persino a paralizzarli.

CANCRO

Il Cancro è il segno più sensibile dell’oroscopo e questa sensibilità la paga sempre a carissimo prezzo. La costante insicurezza mista all’ansia, infatti, spinge sempre i nati sotto questo segno a immaginare gli scenari peggiori e che magari hanno anche poca aderenza con la realtà, ma non per il Cancro che ha costantemente paura di qualsiasi cosa.

VERGINE

La Vergine non riesce proprio a vivere se non ha sempre tutto sotto strettissimo e serratissimo controllo. È vero che i nati sotto questo segno si mostrano sempre sicuri dei propri mezzi, ma si tratta solo di una copertura. La verità è che quando qualcosa sfugge al suo controllo, la Vergine subito entra sulla difensiva.

PESCI

I Pesci vivono in un loro mondo parallelo dove il male non può raggiungerli. E se da una parte è un’immagine altamente poetica e nobile, dall’altra causa non pochi problemi a questo segno che ha sempre paura di tutto perché tutto può ferirlo e angosciarlo ai limiti del logorio.