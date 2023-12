Jet lag addio: il trucco definitivo ce lo dice un attore

Un attore ha rivelato l’unico modo per dire addio al jet lag dopo un lungo volo: si tratta di un trucco facile e gratuito

Eric André, attore e comico americano, ha svelato come è riuscito a dire addio al jet lag dopo un lungo volo. L’attore, che ha parlato attraverso il sito thrillist.com, ha spiegato che ha trovato più facili i voli a lungo raggio per l’Asia rispetto al viaggio di otto ore verso l’Europa. Questo perché lo aiutava molto la luce solare, fondamentale per ripristinare il ritmo circadiano.

Il comico ha spiegato che spesso beveva durante i viaggi, gustando gin tonic. Tuttavia, ha discusso delle sue abitudini nel bere con il suo medico, che lo ha avvertito degli eventuali rischi per la salute. Di seguito, scopriamo il trucco rivelato dall’attore.

Eric André svela come dire addio per sempre al jet lag

Eric, famoso negli States per The Eric Andre Show, ha raccontato come ha detto addio al jet lag, semplicemente respingendo la paura: in questo modo è riuscito a evitarne i sintomi. Ha detto che era recentemente tornato da un viaggio in Africa, che ha trovato profondo e che gli ha cambiato la vita. “Ho esplorato diverse parti dell’Africa durante l’estate: è così vasta e multiculturale e mi sono sempre sentito al sicuro. Dio, è stato davvero emozionante e mozzafiato”. All’inizio di quest’anno un esperto del sonno ha rivelato il modo migliore per curare il jet lag e ha spiegato perché volare verso est è più faticoso che andare verso ovest.

Il professor Leon Lack dell’Adelaide Institute for Sleep Health australiano ha condiviso i suggerimenti in tempo per le festività natalizie. L’esperto del sonno della Flinders University ha rivelato che il biglietto per un volo senza jet lag è la terapia della luce. Secondo il professore, lo “strumento più potente” per regolare l’orologio biologico è la “luce intensa”. La tecnologia viene ora utilizzata per affrontare il problema. Un’app gratuita, chiamata Timeshifters, crea piani di stile di vita personalizzati che mirano a ridurre l’impatto del jet lag.

I piani vengono generati in base ai modelli di sonno, alle preferenze personali e agli itinerari. E si basa sulle più recenti neuroscienze circadiane sviluppate lavorando con gli astronauti della NASA, i piloti di Formula 1 e gli atleti olimpici. L’app dice agli utenti quando hanno bisogno di vedere la luce intensa ed evitare la caffeina. Una dichiarazione sul sito web di Timeshifter recita: “L’unico modo per ridurre il jet lag è spostare l’orologio circadiano, e i tempi di esposizione alla luce sono fondamentali”.