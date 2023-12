Settimana bianca in Val Badia: vacanza invernale top!

Volete trascorrere una vacanza invernale top? Una settimana bianca all’insegna del divertimento, del relax e della buona cucina? Allora la risposta giusta per voi è una sola: Val Badia, luogo incantato incastonato nel cuore delle Dolomiti.

Dal momento che durante la stagione invernale questa bellissima valle è presa d’assalto da moltissimi turisti, è opportuno che prenotiate quanto prima il vostro soggiorno, per esempio all’hotel Col Alto a Corvara in Badia, magnifico hotel 4 stelle superior che offre ai suoi ospiti servizi di altissimo livello a cominciare da un ambiente wellness di circa 1.000 metri quadrati.

Al Col Alto è possibile rilassarsi con una purificante sauna finlandese, una grotta ai sali di vapore marini, un bagno turco classico, un tiepidario, una fontana di ghiaccio, zone relax ecc. Nella struttura sono presenti anche una piscina coperta, una vasca idromassaggio, un percorso Kneipp e un solarium. A richiesta sono disponibili vari tipi di trattamenti wellness. Eccezionale anche l’offerta enogastronomica che esalta in chiave tradizionale e moderna la cucina altoatesina.

Val Badia: il regno dello sci e delle attività invernali

La Val Badia è il luogo ideale per trascorrere una vacanza, sia d’estate che d’inverno. Se nella stagione estiva si possono fare bellissime passeggiate ed escursioni, così come giri in bici o in mountain bike, d’inverno è possibile sbizzarrirsi con le tante attività invernali.

Il 5 dicembre 2023 è iniziata la tanto attesa stagione sciistica che terminerà fra alcuni mesi, il 7 aprile 2024. Chi soggiorna a Corvara ha a sua disposizione il bellissimo comprensorio dell’Alta Badia che offre agli sportivi circa 130 km di piste e 53 impianti di risalita.

Se lo sci è la vostra passione, allora non potete mancare il giro del Sellaronda, il circuito attorno al massiccio del Sella. Si tratta di circa 30 km con gli sci ai piedi; si attraversano ben 4 passi, ovvero Campolongo, Pordoi, Sella e Gardena e 5 paesi, vale a dire Corvara, Colfosco, Arabba, Canazei e Selva di Val Gardena; sarà un’esperienza indimenticabile.

Se vi piace praticare lo snowboard, sul Piz Sorega troverete l’attrezzato Snowpark Alta Badia, l’ideale per i freestyler e gli snowboarder.

Da queste parti sono numerose anche le possibilità di divertimento per chi vuol fare delle belle discese con lo slittino; sono infatti disponibili diverse piste. Lo stesso può dirsi anche per quanto riguarda gli appassionati delle escursioni invernali e delle ciaspolate.

Il Marcé da Nadé

Dal momento che il vostro hotel si trova a Corvara, non potete ovviamente perdervi il suggestivo Marcé da Nadé, vale a dire il Mercatino di Natale di Corvara, basato sulle tradizioni ladine. Qui troverete diversi stand, alcuni gastronomici dove potrete acquistare speck, marmellate, grappe ecc. e altri artigianali dove potrete scegliere tanti regali di Natale per amici e parenti. Ovviamente potrete gustare anche squisiti dolci altoatesini accompagnati da tè, punch alla frutta o vin brûlé.

Il mercatino di Corvara durerà fino al 7 gennaio 2024 e durante il periodo di apertura sono previste diverse esibizioni musicali. I più piccoli avranno la possibilità di fare anche un giro su un pony.

Il giorno clou sarà il 6 gennaio 2024 quando arriveranno i tre Re Magi e la Befana (Trëi resc y la donacia); quest’ultima avrà il compito di “spazzar via” l’anno vecchio e donerà una piccola sorpresa a tutti i bambini presenti.

Altri mercatini che vale la pena di visitare durante un soggiorno da queste parti sono quelli che si tengono a Brunico e a San Cassiano.