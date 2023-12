Sanno proteggere e coccolare: sono i segni zodiacali che hanno un forte senso materno

Sono questi i segni zodiacali con uno spiccato senso materno: proteggono e coccolano gli altri come pochi sanno fare.

Ti sei ritrovato spesso a chiederti se sei o sarai un buon genitore? Ti domandi sempre se i tuoi amici e parenti apprezzano il modo in cui cerchi di proteggerli e farli sentire importanti? Forse non lo sai, ma per rispondere a tutte queste domande vale la pena prendere in considerazione il proprio segno zodiacale.

Alcuni, infatti, hanno uno spiccato senso materno e per questo amano molto fare le coccole e difendere i loro cari, altri invece sono più freddi e distaccati e manifestano meno le proprie emozioni.

Ovviamente questo non significa che solo i primi siano dei buoni genitori, dei buoni amici o dei buoni famigliari, ma semplicemente che sono più propensi a prendersi cura degli altri. Vuoi sapere se anche tu rientri in questo gruppetto? Scoprilo subito!

Questi segni zodiacali hanno un forte senso materno: sanno proteggere e coccolare

Come abbiamo anticipato, ci sono alcuni segni zodiacali che per natura hanno un più spiccato senso materno e per questo tendono a coccolare e a proteggere tutti i loro affetti più cari proprio come se fossero dei figli. Senti anche tu di appartenere a questo gruppo di persone? Dai un’occhiata ai prossimi paragrafi e non avrai più dubbi.

Sicuramente il Toro è uno dei segni che più di tutti è legato alla famiglia e agli amici. Inoltre, il suo carattere forte, sicuro e determinato fa sì che gli altri lo vedano come un punto di riferimento. Per questo, per lui è naturale prendersi cura degli altri con coccole ed attenzioni di ogni genere. In più, essendo molto rassicurante ed equilibrato, è sempre pronto ad aiutare tutti a risolvere i loro problemi.

Un altro segno che farebbe di tutto per la propria famiglia è senza dubbi il Cancro. Per lui proteggere amici e parenti è una vera vocazione. Per questo nella maggior parte dei casi è anche un ottimo genitore. Senza contare, poi, che ama tantissimo ricevere e fare le coccole. Guai se non ti dà un abbraccio, un bacio o una carezza!

Anche i Pesci hanno un senso materno molto sviluppato. Essendo per natura empatici e protettivi verso chiunque faccia parte della loro vita, non hanno alcuna difficoltà ad accudire gli altri. I nati sotto questo segno sono fra l’altro dei veri teneroni e sono sempre pronti a manifestare il loro affetto con coccole e gesti amorevoli.

Fanno infine parte di questo gruppo anche due segni forse inaspettati: il Leone e il Sagittario. A dispetto della loro fama, anch’essi sono iperprotettivi e coccoloni. Il primo, in particolare, è sempre pronto ad intervenire e a fornire supporto e sostegno qualora un amico o un parente si trovi in difficoltà. Il secondo, invece, è molto bravo ad ascoltare e non mette mai dei paletti fra lui e gli altri. Questo lo porta ad essere un ottimo amico ed un confidente ideale.