Sai che c’è un rimedio contro gli incubi notturni? Così dormirai finalmente in piena tranquillità

Hai fatto ancora un altro incubo stanotte? Niente paura: ti basta davvero poco per dormire finalmente sonni tranquilli.

A tutti può capitare di fare un incubo, specialmente se la giornata è stata particolarmente pesante ed emotivamente tesa o ancora si ha ansia del giorno dopo perché si deve affrontare ad esempio un colloquio importante di lavoro. In altre parole, il nostro stato d’animo può influenzare non poco la qualità del sonno, anche quando pensiamo di essere tranquilli.

Tra il nostro io più vero e la percezione del nostro io, infatti, c’è una bella differenza che sembra trovare la sua sintesi perfetta proprio di notte, alterando il nostro riposo. Ma perché si hanno gli incubi? In realtà è difficile fornire una risposta universale e come dicevamo prima tutto dipende dallo stato emotivo del momento.

Giusto per rendere l’idea, se si vive un momento di forte stress, va da sé che il sonno sarà di base agitato e magari aggravato proprio dagli incubi. E una condizione simile si può sperimentare anche se si sta male fisicamente. Se si ha la febbre o ancora mal di pancia, è normale che la nostra mente ci metta in “allarme” se vogliamo proprio perché non è tranquilla.

Guida pratica e veloce per evitare gli incubi la notte

Di base però gli incubi hanno un periodo di tempo davvero limitato, nel senso che raramente capita che questi si prolunghino per diverse notti. Nel caso in cui però si sia più facilmente soggetti ai brutti sogni, è meglio limitare la loro comparsa con alcune “strategie” del sonno per un riposo sereno e ristoratore.

Per prima cosa, è importante seguire un programma di sonno coerente. Sarebbe meglio infatti andare a letto sempre alla stessa ora o ancora evitare l’assunzione di bibite contenenti caffeina prima di mettersi a letto. Si dovrebbe anche evitare di fare attività eccitanti prima di andare a letto. Che sia fare un breve allenamento o ancora stare troppo tempo al cellulare per messaggiare con la propria dolce metà, queste attività richiedono fin troppa attenzione, tensione ed emozione.

Di contro, va benissimo bere una tisana calda per conciliare il sonno, accendere una candela per creare un’atmosfera intima e avvolgente o ancora fare degli esercizi di meditazione guidata per ridurre lo stress. Solo creando un ambiente confortevole, infatti, sarà possibile riposare bene e non avere incubi.