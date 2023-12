Guida con il maltempo: ecco i trucchi che possono salvarti la vita

Non tutti siamo abituati a guidare col maltempo, o in condizioni particolarmente difficili, e può accadere proprio durante le feste.

Se per andare al lavoro abbiamo i mezzi pubblici, durante le festività potremmo avere l’esigenza di spostarci con l’auto, ma come sappiamo bene in inverno è più facile incorrere nel maltempo. Non saper affrontare situazioni impreviste, come una forte pioggia, grandine, neve o ghiaccio, significa mettere in pericolo la propria vita, quella dei passeggeri e anche quella di altre persone.

Ecco che bisogna imparare ad adottare piccole ma fondamentali accortezze in modo da affrontare il viaggio con maggiore sicurezza e serenità Gli esperti ci danno preziosi consigli.

Guida col maltempo, le regole fondamentali da ricordare per viaggiare in tutta sicurezza

Gli eventi estremi possono accadere tutto l’anno, e questo abbiamo già avuto modo di confutarlo, ma sicuramente in inverno le probabilità di incorrere in maltempo sono più alte.

Non tutti sono abituati a guidare tutti i giorni e a volte una “leggerezza” nella pianificazione del viaggio può portare a grandi rischi, per sé e per gli altri. Basti pensare alle diverse situazioni improvvise in cui possiamo incappare, come una nebbia fittissima, una gelata o l’asfalto scivoloso, la pioggia forte o una nevicata.

Ciò che si deve fare è, oltre a controllare le previsioni meteo – che non sempre riescono a essere affidabili al 100% – prevenire e cercare di attuare alcune precauzioni fondamentali.

Per prima cosa è sempre bene controllare lo stato dei tergicristalli, che se poco funzionanti non permettono di vedere bene la strada in caso di maltempo. Inoltre è consigliabile tenere un panno all’interno dell’abitacolo, in modo da ovviare all’appannamento dei vetri o alla loro pulizia se necessario.

Alla guida, bisogna procedere a una distanza maggiore dagli altri veicoli e moderare la velocità non appena le condizioni climatiche peggiorano. Per fare un esempio pratico, in caso di visibilità inferiore ai 100 metri l’andatura consigliata è 50 km/h in ogni condizione di strada

Importantissima è la pressione degli pneumatici, che va regolata prima di partire. Non dimentichiamoci ovviamente di montare le gomme adatte al tipo di stagione, e di avere con sé le catene in caso non si abbiano le gomme termiche. Inoltre in molte località e in determinati periodi dell’anno vige anche l’obbligo di catene a bordo. Se ci troviamo in presenza di manto stradale ghiacciato, è sconsigliabile frenare e soprattutto farlo bruscamente, ma bisogna usare il più possibile il freno motore.

Con pochi accorgimenti, dunque, il viaggio sarà più sicuro, anche in caso di meteo avverso.