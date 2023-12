Adori il cappuccino meno andare al bar? Niente paura: così sarà super schiumoso anche a casa

Se non puoi rinunciare in inverno al cappuccino, preparalo così a casa: non ha nulla da invidiare a quello dei bar!

Non c’è niente di meglio al mattino in inverno di un morbido e spumoso cappuccino, una coccola dolce per iniziare al meglio la giornata, specialmente se uggiosa e che non promette nulla di buono. Il cappuccino, insomma, non è solo una bevanda come un’altra ma uno stile di vita, una pillola di calma e relax prima di affrontare il mondo grande e terribile.

E a proposito di mondo grande e terribile, se c’è chi coraggioso preferisce anche alzarsi mezz’ora prima dal letto per godersi in tutta tranquillità il cappuccino al bar sorseggiandolo piano piano insieme a un fragrante e dorato cornetto, c’è chi al solo pensiero affonda la testa sul cuscino e preferisce rinunciare a uno dei piaceri più semplici pur di godersi ancora un po’ il tepore del proprio letto.

Come fare allora per conciliare insieme casa e cappuccino che sembrano essere abbastanza agli antipodi in realtà? Si dice spesso e volentieri che il cappuccino del bar sia davvero insuperabile, tant’è che è estremamente complicato ottenere un risultato simile a casa. O perlomeno, è stato così fino ad oggi. In pochi conoscono questo rivoluzionario trucchetto che consente di preparare un cappuccino buono e schiumoso come quello del bar comodamente a casa propria.

Per un cappuccino buono come quello del bar a casa tua, c’è solo una cosa che devi fare: rimarrai senza parole!

Se credi che le funzionalità del forno a microonde si esauriscano nel riscaldare e scongelare gli alimenti, sappi che ti sbagli di grosso. Il microonde, infatti, non solo è un alleato preziosissimo in cucina, ma è perfetto anche per preparare il cappuccino a casa bello schiumoso e senza tanto stress. Ma come funziona esattamente questo fantastico trucchetto? Niente di più semplice in realtà.

Tutto quello che ti serve, infatti, è un barattolo di vetro e del latte scremato o a bassissimo contenuto di grassi (2%). Versa quindi il latte nel barattolo, poi chiudi per bene e agita energicamente il barattolo fino a che il latte non comincerà a fare la schiuma. Questa operazione all’incirca richiede dai 30 ai 60 secondi. Ora non ti resta che mettete il barattolo nel microonde per altri 30 secondi, rimuovere il coperchio e far riscaldare ancora per ulteriori 30 secondi. E il tuo cappuccino è pronto!