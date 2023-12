Addio piedi gelidi in inverno: con il trucchetto casalingo isoli le scarpe dal freddo in un secondo

Se anche tu in inverno hai sempre i piedi gelidi devi provare questo trucchetto a costo zero: così saranno sempre caldi e asciutti.

In inverno ci sono davvero tantissime persone che soffrono il freddo e che non riescono in alcun modo a riscaldarsi. Molti, in particolare, hanno sempre le mani e i piedi freddi. Talvolta questo problema, oltre a dipendere dalle rigide temperature esterne, può essere legato anche ad una cattiva circolazione sanguigna. In simili circostanze è quindi meglio consultare uno specialista.

Ad ogni modo, il più delle volte l’inconveniente è strettamente connesso alla stagione. Motivo per cui per è facile trovare una soluzione ricorrendo a qualche semplice, ma efficace trucchetto fai da te a costo zero.

In particolare, quest’oggi vogliamo darti un’utile dritta per risolvere il problema dei piedi gelidi. Metti subito in pratica i nostri consigli e non avrai più freddo!

Addio piedi gelidi in inverno: il trucchetto fai da te veloce ed economico

Anche tu in inverno hai sempre i piedi congelati? Niente paura, abbiamo qui noi una soluzione semplice ed efficace che ti cambierà di sicuro la vita. Si tratta di un trucchetto casalingo a costo zero che può rivelarsi molto utile sia per chi trascorre molto tempo all’aperto quando fa freddo, sia per turisti e viaggiatori sempre alla scoperta di nuovi posti da visitare.

In pratica, tutto quello che devi fare è togliere la suoletta dall’interno delle scarpe e procurarti un pezzo di carta stagnola. Dopodiché, ricava una suola di alluminio della tua misura, per aiutarti puoi usare la suoletta originale, ed infine infila nella scarpa prima la carta stagnola e poi la suoletta normale. Ripeti l’operazione per entrambi i piedi e il gioco è fatto!

Quando andrai a indossare le tue calzature noterai subito che il piede in questo modo starà ben protetto e bello al caldo. Facile, non è vero? L’alluminio fungerà di fatto da isolante termico. Inoltre, sarà di grande aiuto non solo per non far penetrare all’interno delle calzature freddo e umidità, ma anche l’acqua in caso di pioggia.

Senza dimenticare, poi, che sarà anche in grado di trattenere meglio il calore dentro alla scarpa. Non a caso questo materiale può essere applicato dietro ai termosifoni per diffondere il calore nella stanza in maniera più uniforme. Che cosa volere di più? Sicuramente si tratta di un rimedio assolutamente geniale e alla portata di tutti!