Un viaggio tra le nuvole: l’incredibile esperienza del Netravathi peak trek

Un trekking mozzafiato sta lentamente guadagnando popolarità, dopo che decine di escursionisti sono stati ammaliati dalla sua bellezza.

Gli appassionati di escursioni sono sempre alla ricerca di nuovi percorsi da esplorare e cime da raggiungere. Per chi ha già battuto la maggior parte dei sentieri in giro per il mondo e vuole scoprire un itinerario meno conosciuto, il Netravathi Peak è una buona scelta.

Situato nel cuore dei Ghat Occidentali in Karnataka, India, questo trekking è decisamente impegnativo, ma i panorami che si incontreranno daranno senza dubbio la giusta soddisfazione.

Situato all’incrocio dei distretti di Chikmagalur, Udupi e Dakshina Kannada, il Trekking Netravathi prende il nome dal fiume Netravathi, che ha origine dalla Valle di Bangrabalige, Yelaneeru Ghat a Kudremukh. Secondo i locali, il fiume fu scoperto per la prima volta dai saggi che vivevano a Dharmasthala, venuti a raccogliere l’acqua sacra. Il fiume Netravathi scorre attraverso il famoso luogo di pellegrinaggio di Dharmasthala ed è considerato uno dei fiumi sacri dell’India.

Un percorso ancora poco conosciuto, avvolto dal mistero

Il Trekking Netravathi Peak inizia nel pittoresco villaggio di Ballarayanadurga, un luogo che sembra sospeso nel tempo, dove l’antico e il moderno si fondono in un’armonia perfetta. Sin dai primi passi, i trekker vengono accolti da una natura rigogliosa, con foreste verdissime che aprono la strada a panorami da togliere il fiato. Il Forte Ballalarayana Durga si erge maestoso lungo il percorso. Gli escursionisti possono salire sull’antica fortezza e godere di una vista panoramica sull’intero paesaggio, dopo le fatiche della salita.

Proseguendo il cammino, il sentiero si snoda attraverso varie discese e salite, si attraversano torrenti e anche diversi tratti scivolosi. Verso la fine del percorso ci sono le cascate nascoste, il vero tesoro nascosto di questo luogo, che si rivelano in tutta la loro splendente bellezza.

La biodiversità che si incontra lungo il percorso è sorprendente. Dalle piante endemiche, come l’Albero Kino, agli animali selvatici, come lo Scoiattolo Gigante del Malabar, ogni elemento contribuisce a creare un’esperienza sensoriale completa. Il canto degli uccelli e il fruscio delle foglie si uniscono in una melodia naturale, un sottofondo perfetto per un’avventura così ricca e variegata.

In precedenza, questo trekking era gratuito, ma a causa della sua popolarità, il Dipartimento Forestale ora addebita 500 rupie indiane a persona (circa 5,50 euro). È obbligatorio avere una guida locale per ogni 12 persone (che costa generalmente 1000 rupie, una somma ragionevole per il loro duro lavoro).

Per riposare è disponibile l’accampamento a Samse, Belthangady oppure alla base del Netravathi. Sono presenti alcuni homestay e resort, che sorgono vicino alle piantagioni di caffè, areca e peperoncino.