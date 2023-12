Se sei un appassionato di vulcani, non puoi perderti questo spettacolo: ecco dove si trova

Tutti gli appassionati di vulcanologia non possono assolutamente perdersi uno degli spettacoli naturali più belli del mondo.

I vulcani sono delle strutture geologiche estremamente complesse, capaci di attirare migliaia di appassionati da ogni angolo della Terra. Negli ultimi 4 miliardi di anni ci sono state tantissime eruzioni, alcune delle quali hanno addirittura cosparso l’intera atmosfera terrestre di cenere e di vapori. Tuttavia, una delle esplosioni vulcaniche più violente che l’uomo ricordi è stata l’eruzione del Krakatoa del 1883.

Quest’ultima sprigionò una potenza di 200 megatoni, grazie alla quale riuscì a lanciare nell’atmosfera ben 21 chilometri cubi di materiali: roccia, cenere e pietra pomice. Il boato generato fu inoltre uno dei più forti mai sentiti da un essere umano. Le potentissime onde sonore, che partirono dall’Indonesia, arrivarono addirittura in Australia e vicino all’isola Mauritius.

Lo spettacolo vulcanico da non perdere

Uno dei vulcani più grandi presenti attualmente sulla Terra è senza dubbio il Mauna Loa, situato sull’isola Hawaii. Si tratta di un vulcano emerso dalle profondità oceaniche circa 400.000 anni fa, il cui volume raggiunge addirittura i 75.000 km cubi. La sua altezza tocca i 4.169 metri sul livello del mare, anche se è 36 metri più basso rispetto al Mauna Kea, che è un altro vulcano hawaiano.

Tuttavia, bisogna ricordare che questa gigantesca struttura geologica poggia la propria base sul fondale oceanico, precisamente a 5.000 metri di profondità. Ciò significa che l’altezza reale del Mauna Loa sarebbe di oltre 9.000 metri.

In altre parole, l’enorme vulcano hawaiano è più alto del Monte Everest, il quale arriva a più di 8.800 metri. E non solo: l’intero vulcano è considerato giovanissimo, poiché le sue rocce più antiche hanno solo 200.000 anni. Il Mauna Loa è visitato ogni anno da centinaia di appassionati di vulcanologia, soprattutto grazie alle sue scenografiche eruzioni di lava. Come riuscire allora a visitare questo meraviglioso luogo? Il vulcano più grande del mondo è situato all’interno del Parco Nazionale dei vulcani delle Hawaii, precisamente sull’isola Big Island.

Il Mauna Loa può essere raggiunto dalla città di Hilo, percorrendo la strada chiamata Saddle Road. Dopodiché, bisogna seguire le indicazioni che portano verso il Mauna Loa Observatory Road: percorrendo questa strada si arriva all’Osservatorio atmosferico NOAA, che si trova vicino al vulcano. Secondo gli esperti, il periodo migliore in cui recarsi sull’isola Big Island è tra la primavera e l’autunno, poiché in questi mesi il clima regala un bellissimo cielo limpido e il numero dei turisti è minore.