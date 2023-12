Non dovresti mai farlo quando viaggi in treno: comportamento da maleducati

Ecco una guida sulle norme di comportamento per avere un atteggiamento civile in treno, mentre si viaggia

Chi non ama viaggiare? Il treno è un mezzo di trasporto con un fascino tutto suo, sembra un po’ una macchina del tempo, le tecnologie avanzano i design diventano sempre più moderni, ma l’anima rimane sempre la stessa, il suono cadenzato dei vagoni che prendono velocità, le ruote di acciaio che sfregano contro i binari, i fischi del capostazione che indicano la partenza.

Purtroppo però spesso il fascino viene rovinato da persone che non sanno comportarsi in maniera civile, in un luogo dove in cui solitamente le persone nell’attesa dell’arrivo a destinazione si dedicano alla lettura, o allo studio, o al lavoro. Di seguito indicheremo cinque norme di comportamento per mantenere sempre un comportamento civile quando si è in treno

Regola 1. Sembra ovvio ma purtroppo va sottolineato, la prima regola in assoluto da seguire in treno è quella di mantenere la voce bassa, che tu stia parlando al telefono, anche se il rumore del treno è assordante, non c’è niente di più snervante di una persona che parla al telefono o al compagno di viaggio ad alta voce, descrivendoti tutti gli affari suoi, obbligandoti a sentire.

“Per favore potrebbe abbassare la voce?”

Regola 2. A tutti i passeggeri può capitare un momento di stanchezza, non c’è da vergognarsi nel riposarsi un po’ in pubblico, l’importante è che si faccia mantenendo una postura più composta e contenuta possibile, non poche volte è capitato che qualcuno si togliesse le scarpe mostrando calzini bucati, o che qualcuno si appoggi sulla spalla del vicino per stare più comodo

Regola 3. In treno spesso si è in molti, e gli spazi sono quelli che sono, è quindi molto importante riporre i propri bagagli nell’apposito vano, che non sono gli altri sedili! E nemmeno il corridoio centrale, l’apposito spazio è la rastrelliera che si trova sopra la vostra testa, si, le valige sono pesanti, le rastrelliere sono alte, ma sono sforzi da fare per essere persone civili.

Regola 4. I viaggi sono lunghi, spesso si parte a orari improbabili, spesso si va di fretta perché in ritardo, e non si ha il tempo di fare colazione o pranzare con calma, ovviamente si può mangiare anche in treno fortunatamente, l’importante è che lo si faccia con discrezione, senza lasciare cartacce o molliche e sporcare eccessivamente.

Regola 5. Questa è la norma più importante di tutti i mezzi di trasporto pubblici, cedere il posto alle persone anziane, aiutarle in caso di difficoltà e dar loro la precedenza negli spostamenti in vagone. Questo vale per le persone anziane come per le donne incinte o comunque qualsiasi persona che abbia bisogno di particolare attenzione.