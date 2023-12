Il Bonus Trasporti tornerà a gennaio 2024 ma cambieranno i requisiti: chi potrà richiederlo

Bonus Trasporti, pronto il ritorno a gennaio 2024. Ma con requisiti che cambiano, ecco chi potrà richiederlo e in che modalità.

Anche nel 2024 il Bonus Trasporti verrà messo a disposizione di tutti i cittadini residenti in Italia. Il Governo ha varato una nuova manovra per garantire l’incentivo dedicato all’acquisto di abbonamenti mensili o annuali per treni, metro e pullman. Ma con modalità e requisiti che cambiano e che restringono la cerchia dei possibili richiedenti.

Una svolta comunque importante, considerando gli ultimi mesi difficili in questo senso. Con i fondi scaduti, infatti, da ottobre a dicembre si è vista una richiesta limitata e che si è conclusa nelle prime ore del day one di ogni mese. Portando a disservizi e malumori tra coloro che sono rimasti in coda per ore senza riuscire ad ottenere il coupon. Ecco tutto quello che dovete sapere sul bonus 2024 attivo da gennaio.

Bonus trasporti 2024 da gennaio: requisiti e come richiederlo

A partire da gennaio 2024, sarà possibile richiedere nuovamente il bonus trasporti. L’incentivo verrà reso disponibile in modalità diverse per tutti i cittadini che rientreranno in determinati requisiti. Cambiano anche le modalità, con l’abbandono del classico sito web dove poter effettuare il login con lo SPID e ricevere il coupon da riscattare presso l’ente selezionato.

Con l’anno nuovo, infatti, entra in gioco la carta Dedicata a Te. Ossia un’agevolazione pensata per tutte le famiglie con ISEE non superiore ai 15.000 euro. Per poterla ottenere, nessun membro del nucleo deve essere titolare di altri sussidi. Il nuovo bonus dunque cambia completamente rispetto agli anni precedenti e sarà ad esclusiva di un numero ristretto di beneficiari.

Per poter fare domanda, dunque, non ci sarà nessun modulo o sezione specifica. L’unica cosa da fare è recarsi sul sito di Trenitalia, ATM o altro ente, acquistare il proprio abbonamento e poi inserire la Carta Dedicata a Te come metodo di pagamento. Al momento non ci sono invece voci in merito ad un possibile refinanziamento del classico sistema che abbiamo imparato a conoscere negli anni scorsi.

L’idea è quellA che l’incentivo debba diventare organico, senza avere più la sua forma originale. Ne ha parlato il vice capogruppo del PD alla Camera Valentina Ghio, che è anche componente della commissione trasporti. Secondo le sue parole, sarà necessario in futuro stanziare dei fondi per allargare la misura alle famiglie con ISEE al di sotto dei 35.000 euro, come successo fino al 2022. Vedremo se ci saranno novità già nei primi mesi del 2024, ma per ora la situazione è quella che vi abbiamo descritto.