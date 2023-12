Le ultime su Al Bano e Loredana Lecciso in tv, Romina Power non si trattiene e dice cosa ne pensa. Cosa è successo, tutte le curiosità.

Romina Power è stata sposata con il cantante Al Bano per quasi trent’anni, dal 1970 al 1999. Dalla loro unione sono nati quattro figli: Ylenia, scomparsa nel 1994, Yari, Cristèl e Romina Jr. Jolanda.

Dopo la separazione da Al Bano, Romina Power ha continuato a partecipare ad alcuni programmi televisivi, sia come ospite che come conduttrice. Inoltre, ha portato avanti la sua attività di pittrice e di scrittrice, con libri dedicati ai suoi genitori, Tyrone Power e Linda Christian.

Dopo un periodo in cui era andata a vivere negli Stati Uniti, suo Paese di origine, nel 2020 Romina è tornata a vivere in Italia, trasferendosi in Puglia, regione a cui è rimasta molto legata. Negli ultimi dieci anni l’abbiamo vista in brevi reunion artistiche con Al Bano, in occasione di concerti speciali e come ospiti in alcune trasmissioni tv.

La partecipazione più importante della storica coppia è stata a febbraio 2020 per il Festival di Sanremo, dove Al Bano e Romina hanno cantato alcuni dei loro più famosi successi e hanno perfino presentato un loro singolo inedito, Raccogli l’attimo, scritto da Cristiano Malgioglio. Ma cosa pensa Romina Power della relazione del suo ex marito con Loredana Lecciso, la seconda moglie lasciata nel 2005? Scopriamolo insieme.

Al Bano e Loredana Lecciso in tv, cosa pensa Romina Power

La storia d’amore tra Al Bano e Romina Power è definitivamente archiviata, nonostante le loro reunion artistiche degli ultimi anni molti avessero fatto sperare molti fan anche in un loro ritorno come coppia. C’è chi non ha mai accettato che si fossero lasciati e ha sempre visto con diffidenza e sospetto la relazione tra Al Bano e Loredana Lecciso.

Proprio sul rapporto tra i due, la stessa Romina Power ha avuto qualcosa da ridire, anche in tempi recenti. Niente di eccezionale e nessuna apparente gelosia ma una battuta fulminante che dice molto.

In un’intervista rilasciata a Vanity Fair lo scorso 2 ottobre, in occasione del suo 72° compleanno, Romina Power ha raccontato della sua vita, tra professione e famiglia e alla domanda su che effetto le facesse a vedere Al Bano e Loredana Lecciso in tv, Romina ha riposto senza mezzi termini: “Penso che la Patagonia è sempre lì che mi aspetta“.

Parole che non lasciano spazio a dubbi su quanto la relazione tra Al Bano e Loredana Lecciso abbia avuto effetto su Romina Power.