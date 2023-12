Vacanze organizzate alle Maldive: la scelta migliore per scoprire tutte le anime dell’arcipelago

Sono le vacanze da sogno di molti, specialmente di chi ama il mare e la natura incontaminata: qui di seguito proveremo a capire perché è meglio scegliere tour all inclusive e viaggi organizzati per godersi davvero le proprie vacanze alle Maldive, che si tratti di un viaggio di nozze o della prima vacanza da soli. Questo arcipelago di isole coralline ha infatti molti volti, anche molto diversi da quelli che siamo abituati a vedere sui cataloghi turistici e solo con la guida di chi li conosce pienamente è possibile apprezzarli davvero.

Cinque ragioni (almeno) per prenotare una vacanza organizzata alle Maldive

Prenotando un tour organizzato delle Maldive non si ha necessità innanzitutto di preoccuparsi personalmente degli spostamenti da e verso Malé, la capitale dell’arcipelago da dove partono e arrivano tutti i voli internazionali, che sono già inclusi nel pacchetto. Da Malé ci si sposta verso le isole più vicine con traghetti che, se le condizioni meteo lo permettono, partono più volte al giorno. Le isole più lontane vanno raggiunte, invece, con un volo in idrovolante che, se prenotato a parte, può essere anche molto dispendioso. Molti tour operator della zona permettono, per altro, ai viaggatori in arrivo alle o in partenza dalle Maldive di fermarsi per una notte nella capitale per esplorarla e farsi un’idea più completa di cosa sono e come si vive alle Maldive.

Come in parte già accennato, infatti, quello delle Maldive è un arcipelago formato da molte isole diverse sia dal punto di vista naturalistico e sia da quello di attrattive che vi si possono trovare. Un viaggio organizzato alle Maldive è l’unico modo per visitare sia le isole private, quelle occupate dai resort turistici e famose per le loro spiagge bianche e il loro mare cristallino, sia le isole ancora abitate dagli indigeni dove la natura è davvero incontaminata e si ha la possibilità di vivere un’esperienza di viaggio più autentica. Le ultime sono sconsigliate da visitare da soli, più che per ragioni di sicurezza perché è solo con una guida locale che se ne riescono ad apprezzare di più le ricchezze naturalistiche e folkloristiche.

Almeno un’escursione è in genere inclusa nei pacchetti per le vacanze alle Maldive, ma niente vieta di aggiungerne altre o di aggiungere soprattutto esperienze come un’immersione al largo dell’atollo di Ari dov’è più facile avvistare mante e balene o, per i più principianti, lo snorkeling vicino alla costa per ammirare la barriera corallina. Su molte isole delle Maldive, specie quelle dove si trovano le principali strutture e attrattive turiste, è possibile provare però anche sport d’acqua come il kayak o il sup.

Tra i vantaggi di una vacanza organizzata alle Maldive, insomma, c’è la certezza che non ci si annoierà e di poter personalizzare il proprio viaggio con esperienze perfettamente in linea con i propri gusti, le proprie abitudini, la propria idea di turismo, almeno se ci si è rivolti a operatori turistici professionali. Gli ultimi sono in grado di organizzare anche tour brevi delle Maldive, perfetti per chi è solo di passaggio nella zona ma non vuole perdersi l’opportunità di visitare un posto così bello e rilassante. Non meno importante, specie per chi viaggia da solo, le vacanze organizzate sono un’ottima occasione per conoscere altri appassionati di viaggio e fare amicizia.