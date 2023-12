Stazioni dei treni, queste le più belle d’Europa: ecco la classifica

Recentemente, è stata pubblicata la lista delle stazioni più belle d’Europa, che ogni anno sono frequentate da milioni di persone.

Le stazioni ferroviarie sono dei veri e propri pilastri della società moderna, soprattutto perché aiutano a collegare le varie località sparse sul territorio nazionale. Svolgono inoltre diversi compiti essenziali per la vita quotidiana di una nazione, come ad esempio la gestione del trasporto merci o l’organizzazione degli arrivi e delle partenze.

Quando è nata allora la prima stazione ferroviaria? Secondo gli storici, la più longeva in assoluto è la stazione di Edge Hill di Liverpool: la sua inaugurazione risale infatti al 1830.

In quell’epoca era una parte essenziale del collegamento ferroviario delle città di Liverpool e di Manchester. Oggi, le stazioni ferroviarie più importanti d’Europa dispongono di treni all’avanguardia e di tecnologie mai viste prima.

Le stazioni più belle d’Europa

La European Railway Station Index ha recentemente pubblicato la lista delle migliori stazioni d’Europa, che garantiscono un’alta efficienza e un’estetica senza eguali. I risultati sono stati ovviamente ottenuti grazie alle numerose opinioni rilasciate direttamente dai viaggiatori, che quotidianamente frequentano le stazioni.

Quali sono allora le più belle del Vecchio Continente? Innanzitutto, bisogna ricordare che la classifica stilata nel 2023 è stata ottenuta raccogliendo i giudizi sull’architettura, sull’efficienza e sulla qualità dei servizi delle stazioni. Ci sono tantissime sorprese inaspettate, ai vertici della lista troviamo delle città che fino ad oggi sono state poco considerate.

La classifica contiene 50 stazioni ferroviarie, le quali sono senza dubbio le migliori del continente europeo. I giudici hanno assegnato un punteggio ad ognuna di loro, tenendo conto della pulizia, dell’estetica, dell’accesso ai binari e della qualità dei servizi. E non solo: sono stati valutati anche l’accesso al wi-fi gratuito e il numero degli scioperi annuali del personale.

L’obiettivo principale di questo sondaggio è quello di fornire al viaggiatore la possibilità di conoscere le caratteristiche delle 50 migliori stazioni d’Europa. Secondo il giudizio dei viaggiatori e dei giudici che hanno valutato il sondaggio, il primo posto europeo nel 2023 spetta alla stazione ferroviaria di Zurigo, in Svizzera.

Quest’ultima, che ha ottenuto 102 punti, possiede infatti degli accessi ai binari estremamente comodi ed efficienti. E non solo: è in grado di offrire servizi di altissima qualità, anche per i viaggiatori disabili. Le ultime posizioni della classifica sono invece occupate da alcune stazioni tedesche, come ad esempio la Berlino-Gesundbrunnen con i suoi 54 punti totalizzati. La stazione di Brema, che si trova in Germania, ha ottenuto solamente 39 punti. Ciò che sorprende maggiormente è la stazione centrale di Napoli, la quale è stata inserita addirittura nella top 10 della classifica.