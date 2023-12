I bonus casa migliori del 2024 sono questi 2 e addio Superbonus

Il 2024 porta nuovi bonus, e a quanto pare, i migliori sono, in particolare, due. Ecco di quali incentivi si tratta e l’addio al Superbonus.

La casa è uno di quei beni preziosi, che costituiscono una sicurezza per la gran parte dei cittadini. Avere una casa di proprietà, infatti, garantisce un tetto certo e la possibilità di non pagare un affitto mensile, che costituisce una spesa importante per una famiglia.

Proprio per questo motivo, quando si decide di acquistare una casa, i fattori che entrano in gioco per scegliere quella migliore, in base alle proprie esigenze, sono davvero tantissimi. A partire dal luogo in cui si vuole abitare, fino ad arrivare alla tipologia di abitazione e al budget a nostra disposizione, per acquistare l’immobile. Oltre alle spese inerenti la fase di acquisizione del bene, vi sono anche tantissime spese per la manutenzione stessa della casa.

Si tratta di tutta una serie di costi che, per la gran parte delle volte, incidono tantissimo sull’equilibrio economico di un cittadino o di una famiglia. Motivo per cui, poter accedere a determinati incentivi o bonus, interamente dedicati alla casa, è un vantaggio non da poco. Per quanto riguarda il 2024, per tutti coloro che vogliono accedere a un incentivo dedicato alla casa, si consiglia di prestare attenzione a questi due bonus.

2024: addio Superbonus, benvenuto ai due nuovi incentivi

Da quello che emerge, nel 2024 non si potrà più accedere al Superbonus, ma per quanto riguarda il settore casa, ci sono due interessanti novità da monitorare.

Nei due anni precedenti, il bonus più richiesto, per quanto riguarda gli incentivi alla casa, è stato il Superbonus, che però nel 2024, cede il posto a due bonus differenti. Si tratta dell’eco-bonus e del bonus barriere.

Per quanto riguarda l’eco-bonus, questo è destinato a tutti coloro che vogliono intervenire sull’aspetto energetico, in particolar modo l’efficienza, della propria casa. Tra i diversi interventi possibili, per coloro che beneficeranno di questo incentivo, vi è la possibilità di installare pannelli solari o di coibentare le pareti, per un migliore isolamento termico dell’immobile.

Il bonus barriere architettoniche punta, essenzialmente, a risolvere una serie di questioni legate all’accessibilità dell’abitazione. Si rivela, infatti, di fondamentale importanza agire sui singoli edifici, in modo da liberarli di tutte le loro barriere architettoniche, per poter creare un sistema, che abbia un impatto benefico sulla città stessa. In sostanza, il 2024 sarà l’anno di questi bonus, che prenderanno il posto del Superbonus.