Fondo del wc sempre bianco: pochi ingredienti e sarà perfetto

Per il fondo del wc sempre bianco, c’è solo una cosa che devi fare: questo rimedio è davvero incredibile e super conveniente!

Il tempo e l’usura sono da sempre i peggiori nemici del wc. Trattandosi, infatti, di uno degli oggetti più usati in casa diverse volte al giorno, va da sé che utilizzo dopo utilizzo il water possa perdere la sua “naturale” brillantezza. E così da bianco e immacolato, piano piano il fondo del wc può riempirsi di antiestetici e fastidiosi aloni giallastri che daranno sempre una sensazione di sporco e incuria.

Per quanto, insomma, si possa prestare attenzione alla pulizia dei sanitari, quelle macchie gialle (se non addirittura marroni) sono come un’onta. In commercio ovviamente esistono tantissimi prodotti che promettono un bianco splendente già solo al primo utilizzo. Tuttavia, si tratta di detergenti chimici e abbastanza cari, non proprio il massimo quindi sia per l’ambiente che per il nostro portafoglio.

Se pensi però che per ottenere un bianco lucido si debbano spendere anche cifre importanti, sappi che ti sbagli di grosso. Una soluzione alternativa c’è, costa pochissimo ed è amica dell’ambiente. Non ci resta adesso che scoprire insieme di quale si tratta!

Il segreto per mantenere il fondo del wc sempre bianco costa pochissimo: tornerà come nuovo!

Ebbene sì, tutto quello che ti serve per un wc come nuovo è proprio il percarbonato di sodio. Si tratta di uno sbiancante ecologico molto utilizzato sia per smacchiare che per igienizzare la biancheria a mano e in lavatrice, ma va benissimo anche per rimuovere le macchie più resistenti, ravvivare il bucato e sbiancare le superfici come quella del wc.

Tornando al nostro percarbonato di sodio, se mescolata con l’acqua, questa polvere bianca e fine produce ossigeno grazie al quale è possibile ottenere una pulizia ottimale e un’igienizzazione profonda di tutte le superfici.

Per il fondo del wc, tutto quello che dovrai fare è versare due cucchiai di percarbonato direttamente nel water, poi strofina leggermente con l’aiuto dello scopino e lascia agire anche per qualche ora se le macchie sono abbastanza scure. Tira infine lo sciacquone per eliminare eventuali residui e il tuo wc sarà bianchissimo. Un metodo che ora ti aiuterà a rendere il tuo bagno ancora più impeccabile soprattutto nella zona più impervia, con buona pace anche del tuo portafogli, e di questi tempi non guasta di certo.