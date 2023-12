Endgame, altro che errore di traduzione: Meghan Markle sapeva tutto e non aspettava altro

Non si fa che parlare dei nomi dei royals accusati di razzismo e finiti nella versione olandese di Endagame: Meghan Markle sapeva tutto?

Omid Scobie ha provocato quella che potremmo definire la tempesta mediatica perfetta con l’uscita lo scorso 28 novembre del libro bomba ‘Endgame‘. Le polemiche, infatti, ancora oggi non si placano e non solo per il ritratto poco lusinghiero di Harry, considerato come un uomo assetato di potere pronto a levare la corona dalla testa del padre prima del tempo.

Tuttavia, lo scoop più sconvolgente di tutti riguarda la traduzione olandese del libro di Scobie che fa nomi e cognomi rispetto ai roayls che sia Meghan che Harry, durante la loro intervista esclusiva a Oprah Winfrey, avevano accusato di razzismo. I duchi del Sussex, infatti, hanno raccontato che quando Meghan era incinta di Archie, alcuni dei membri senior avevano espresso una certa preoccupazione per il colore della pelle di Archie.

E ora, a distanza di anni, si è scoperto che i Windsor coinvolti sarebbero proprio Carlo e Kate Middleton. Non è ancora chiaro però come sia stato possibile far trapelare i loro nomi. Omid Scobie, infatti, ha spiegato che, malgrado lui sappia chi siano i royals in questione da fonti certe, non li ha citati per evitare beghe legali. Fatto sta che ora la principessa del Galles e il re sono finiti al centro delle polemiche.

Meghan Markle sapeva che sarebbero stati rivelati i nomi di Carlo e Kate?

Ora però che circolano insistentemente i nomi di Carlo e Kate, l’unica che potrebbe smentire o confermare, facendo così luce sulla faccenda, sarebbe proprio Meghan Markle. Come riportato dal ‘Mirror‘, l’esperta reale Kinsey Schofield ha spiegato che la duchessa adesso potrebbe affrontare la controversia scrivendo un suo libro e senza ricevere critiche proprio perché non avrebbe fatto lei la “grande rivelazione”.

In molti, insomma, specialmente tra i sudditi, sostengono (o forse sarebbe meglio sospettano) che la rivelazione dei royals accusati di razzismo sia stata una strategia dell’ex volto di ‘Suits’ per poter scrivere a sua volta un libro col quale fare chiarezza sulla vicenda senza avere ripercussioni da parte di Buckingham Palace. “Può dire che le informazioni già erano di dominio pubblico e che volesse solo fornire la sua versione dei fatti“, ha spiegato ancora Kinsey Schofield.

Meghan però al momento sta facendo di tutto per affrancare la sua immagine da quella dei Windsor cercando di conquistare Hollywood e tornando sotto i riflettori in solitaria, senza l’ingombrante famiglia di Harry. Sarebbe quindi un passo falso per lei scrivere un libro del genere.