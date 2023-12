Beatrice Luzzi, il guadagno dell’attrice è da capogiro: farete fatica a credere alle vostre orecchie

Protagonista indiscussa del Grande Fratello, l’attrice Beatrice Luzzi ha rivelato il suo cachet: la cifra incredibile, numeri folli

La nuova edizione del Grande Fratello è ormai in pieno corso e, fin dalle battute iniziali, è apparso evidente che qualche personalità spiccasse più delle altre. A distinguersi per un temperamento scottante ed un carattere spigoloso, è stata senza dubbio Beatrice Luzzi. Classe 1970, la concorrente è entrata nella casa in veste di vip, al contrario di molti compagni di avventura non famosi.

Per lei le porte del successo si sono spalancate negli anni Novanta, quando trovò un’enorme popolarità grazie alla fiction Vivere. Il suo percorso però, è stato ricco di soddisfazioni. Laureata con lode in Scienze Politiche alla Sapienza di Roma, ha svolto due anni di stage a Bruxelles presso la direzione generale per gli aiuti umanitari della Commissione Europea. Ma il mondo dello spettacolo l’ha chiamata, avvicinandola prima come autrice e poi come attrice per spot pubblicitari.

Nel reality show si è trovata più volte a scontrarsi con i coinquilini, ma ha trovato immediato sostegno da parte del pubblico a casa. Un nome irrinunciabile dunque, per la trasmissione che ha deciso di puntare su di lei come una delle “cattive”. Un ruolo da cui, in realtà, la Luzzi già molto tempo fa aveva scelto di slegarsi. Eppure per lei la proposta economica è stata da capogiro.

Cifra folle per Beatrice Luzzi: il cachet della gieffina

Se per lungo tempo aveva scelto di allontanarsi dalle telecamere, Beatrice Luzzi è tornata a godere di un’enorme popolarità grazie al Grande Fratello. Nell’edizione in corso, la concorrente ha scatenato grande curiosità attorno a sé, anche da parte di chi magari prima non aveva avuto modo di conoscerla.

Tra le tante domande che sono nate nei telespettatori, vi è sicuramente quella sul suo guadagno. Il cachet percepito per l’esperienza nel reality non è stato reso noto, ma secondo alcune indiscrezioni i personaggi famosi percepirebbero dai 5 mila ai 15 mila euro alla settimana. Tuttavia durante un’accesa discussione sul suo ruolo da “cattiva” all’interno della casa, l’attrice aveva sbottato rivelando quanto avrebbe guadagnato ai tempi del suo ingaggio nella fiction tv Vivere.

“Io cattiva? E basta! Nel 2001 rinunciai a 12 milioni al mese per non fare la cattiva”, si è lasciata sfuggire dopo l’ennesimo attacco per la sua personalità. La gieffina ha affermato di non sentirsi bene nei panni di Eva Bonelli, tanto da decidere allora di rifiutare l’offerta. All’interno del Grande Fratello tuttavia, sta vivendo di un rinnovato successo che la proclama tra i concorrenti più amati e forti dell’edizione 2023.