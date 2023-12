Il figlio di Nancy Brilli è cresciuto e somiglia sempre più ai genitori: bellezza senza confini

Avete mai visto il figlio di Nancy Brilli? E’ cresciuto tantissimo ed è una di bellezza incredibile.

Nancy Brilli è un’attrice che tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta ha raggiunto un grande successo che l’ha portata ad essere protagonista di diversi film apprezzati dal pubblico.

Sono tanti i film in cui i Nancy Brilli ha preso parte e tra gli altri non possiamo non citare: Claretta, Demoni 2…L’incubo ritorna, Sotto il ristorante cinese, Compagni di scuola, Febbre da cavallo – La mandrakata, La vita è una cosa meravigliosa, Maschi contro femmine, A Natale mi sposo.

Nancy Brilli è conosciuta anche per aver recitato in alcune fiction seguitissime dai telespettatori e per aver preso a diversi spettacoli teatrali. In molti ricorderanno il suo matrimonio con Massimo Ghini, durato tre anni dal 1987 al 1990. Dal 1997 al 2002 è stata sposata con il regista Luca Manfredi e proprio dal secondo matrimonio ha avuto il suo unico figlio Francesco.

Avete mai visto Francesco, il figlio di Nancy Brilli? È davvero bellissimo

Francesco è nato nel 2000 e tra pochi mesi, precisamente il 13 febbraio, compirà 24 anni. Ha un forte legame con i suoi genitori e nel corso di un’intervista a Gente, rilasciata qualche anno fa, ha spiegato: “Ho sempre cercato di non identificarmi con il nome di mamma e papà. Solo dopo essere venuti a casa, gli amici capivano chi fossero i miei genitori. Per loro era e sono tutt’oggi solo Francesco“.

In merito al suo rapporto con la madre ha, invece, rivelato: “Mi sono sempre sentito in dovere di occuparmi di lei, anche quando ero bambino. E sono molto attento: quando so che è fuori o che ha un corteggiatore le faccio mille domande: dove sei? E lui chi è, cosa fa?”.

Francesco ha studiato in Inghilterra, ma spesso è tornato in Italia per trascorrere un po’ di tempo con la sua famiglia. Sua madre Nancy in occasione della festa della mamma del 2022 ha postato su Instagram un video in cui era in compagnia del figlio. Nella didascalia del video Nancy ha scritto una tenera frase all’indirizzo del figlio: “Che bella cosa, che sei. Grazie di essere capitato nella mia vita, figlio”.

Ecco il video in questione, da sottolineare come nella sezione commenti non sono mancati diversi messaggi dei fan di ammirazione per Francesco e Nancy.