Dalla metro all’autobus: lista di comportamenti da maleducati sui mezzi pubblici

Attenzione a questi comportamenti sui mezzi pubblici: se lo fai anche tu è da veri maleducati! Si possono rischiare anche delle sanzioni.

Nella vita di tutti i giorni, oltre a non trasgredire la Legge italiana, è fondamentale rispettare anche alcune norme di convivenza civile che rendono possibile la propria esistenza all’interno della società. Stiamo parlando perlopiù di quelle regole dettate dal buon senso che ci consentono di vivere bene senza ledere la libertà e la sensibilità altrui.

A proposito di questo argomento è bene dedicare particolare attenzione ad un capitolo ben preciso: la lista di comportamenti da adottare e da evitare sui mezzi di trasporto.

Non importa che si tratti di metropolitane, autobus o treni. Ciò che conta è che non venga meno il rispetto di determinate norme. Solo così si potrà convivere civilmente gli uni con gli altri all’interno degli spazi pubblici.

La lista di comportamenti da maleducati sui mezzi pubblici: fai molta attenzione

Come abbiamo anticipato quando prendiamo i mezzi di trasporto, così come quando ci troviamo in qualsiasi altro ambiente pubblico, è importante non adottare alcuni atteggiamenti che potrebbero infastidire gli altri e farci passare da maleducati. Per evitare, quindi, di incorrere in simili situazioni ecco qui una lista degli atteggiamenti assolutamente da bannare.

Saltare la fila: sia che si prenda l’autobus, sia che si prenda la metro, è buona norma non fiondarsi alle porte, ma fare la fila e lasciare prima passare chi deve scendere. Nel frattempo, si potrà anche cercare in anticipo il biglietto così da accelerare lo scorrimento della fila stessa. Bagagli e zaini: è sempre consigliato cercare di liberare il passaggio da bagagli e altri ingombri. Per questo motivo, in genere occorre sistemare le proprie valigie all’interno delle apposite cappelliere o sotto al sedile. Si ricorda a tal proposito che su alcuni mezzi pubblici è vietato introdurre bagagli troppo grandi. Spesso è necessario pagare un biglietto a parte. Per quanto riguarda gli zaini su autobus o metropolitane, è bene avere la premura di sfilarli prima di salire così da non occupare troppo spazio e causare scontri con gli altri passeggeri. Truccarsi o svolgere attività analoghe: molti approfittano del viaggio sui mezzi pubblici per completare attività come ad esempio truccarsi o pettinarsi. Per educazione sarebbe meglio evitare di imporre simili comportamenti ‘privati’ agli altri. Consumare cibo: su molti mezzi di trasporto è severamente vietato consumare cibo. Quando, invece, è consentito è opportuno mangiare con moderazione, evitando cibi pesanti e dagli odori forti o che possano sporcare ovunque. Rumori: è consigliato cercare di ridurre al minimo l’emissione di suoni e rumori per non infastidire le altre persone. In questo discorso sono comprese anche le conversazioni al telefono a voce alta. Effusioni d’amore: il buon senso (e il buon costume) impone di evitare di lasciarsi andare ad effusioni d’affetto troppo esplicite non solo sui mezzi, ma in tutti i luoghi pubblici. Lasciare libera la sinistra: per facilitare lo ‘scorrimento del traffico’ in metropolitana è d’abitudine posizionarsi a destra lasciando libero il passaggio a sinistra.

Infine, ma non per ultimo bisognerebbe sempre dimostrare gentilezza e cortesia agli altri passeggeri, facendo per esempio sedere prima le persone più anziane. Meglio, però, non prendere iniziative troppo audaci qualora si voglia aiutare qualcuno a sistemare zaini e bagagli, perché potrebbe sentirsi infastidito.