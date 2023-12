Accappatoio, ogni quanto va lavato? I dermatologi non hanno dubbi, il rischio è serio

Scopri ogni quanto dovresti lavare l’accappatoio. Se sbagli, a detta dei dermatologi, corri seri rischi.

Aver cura della propria igiene personale passa da tanti step tra i quali c’è ovviamente quello legato al lavarsi. Che si preferisca la doccia o il bagno, però, il semplice detergersi a volte non basta.

Spesso, infatti, si commette un errore gravissimo legato all’uso improprio dell’accappatoio che se non curato come si deve può diventare un vero e proprio ricettacolo di acari e batteri. A tal riguardo, infatti, i dermatologi non hanno dubbi, indicando da sempre una frequenza di lavaggio che pare sia essere anche l’unica in grado di evitare possibili problemi.

Ogni quanto si dovrebbe lavare l’accappatoio secondo i dermatologi

L’accappatoio è un capo della biancheria davvero importante in quanto è quello che ci accoglie dopo esserci lavati. Questo significa che dovrebbe essere sempre ben pulito al fine di proseguire il momento di igiene personale senza compromettere il tutto a causa della presenza di germi o batteri.

Si tratta di un problema troppo spesso sottovalutato ma che a detta dei dermatologi riguarda ben più persone di quanto si pensi. Se con i capi d’abbigliamento è piuttosto semplice capire quando è il momento di lavarli, ciò non avviene infatti con l’accappatoio che per questo rischia di sporcarsi senza che ci si renda conto della cosa.

L’accappatoio ad ogni utilizzo, tende infatti ad assorbire l’acqua in eccesso restando umido per diverse ore. E tutto in un ambiente come quello del bagno che, specie dopo l’uso di tanta acqua tende a diventare a sua volta umido. Ciò può portare alla proliferazione di batteri e germi causata dai residui di pelle, dalla polvere e dallo sporco e che a loro volta rischiano di rendere l’accappatoio davvero pericoloso per la salute.

Per ovviare a tutto ciò, l’unica opzione possibile è quella di lavarlo più spesso. Quanto alla frequenza, i dermatologi consigliano almeno ogni tre o quattro utilizzi. Misura che però può cambiare tra estate e inverno o a seconda dell’umidità presente in casa. Inoltre è bene ricordare che se si ha l’abitudine di tenerlo addosso anche per un’ora, i lavaggi dovranno essere ancora più frequenti. In questo specifico caso, anzi, sarebbe opportuno rilavarlo ogni singola volta in modo da poterlo tenere addosso con tutta la tranquillità che serve per godere della sua morbidezza e del calore che sprigiona.