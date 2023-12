Viaggio in aereo, nessuno ci pensa: cosa non devi mai indossare

La scelta dell’abbigliamento giusto per un viaggio in aereo deve essere una questione sia di stile, sia di comfort personale.

Capire cosa indossare su un aereo può essere difficile quanto decidere cosa mettere in valigia. Come si può essere comodi sia sull’aereo che all’arrivo a destinazione, senza però rinunciare allo stile? Non è una domanda a cui è facile rispondere e la situazione si complica ancora di più in inverno, quando bisogna combattere con gli sbalzi di temperatura presenti tra ambienti interni ed esterni.

Un viaggio in aereo implica diversi spostamenti e situazioni diverse: l’attesa al terminal, il trasferimento sull’aereo che può avvenire passando in zone all’aperto, il momento frenetico in cui ci si siede e si sistemano le valigie, il volo vero e proprio. In ognuna di queste fasi, il benessere del viaggiatore è messo alla prova da temperature estremamente calde o fredde e da una scomodità generale. Chiunque abbia viaggiato almeno una volta, quindi, sa bene che non è il caso di indossare abiti particolarmente scomodi.

Gli indumenti sbagliati possono rendere un viaggio in aereo un vero e proprio incubo

Il portale “Reader’s Digest” ha chiesto quindi consiglio a Amy Caris, assistente di volo e direttrice di In-Flight presso JSX. L’esperta ha risposto alla domanda “Come vestirsi su un aereo?” in maniera emblematica: “Ricordate, siete seduti in un pezzo di macchinario con spazi ristretti, oggetti appuntiti e sconosciuti. Non indossate in alcun modo il vostro outfit migliore, ma qualcosa di comodo e leggermente elastico. La comodità può essere di stile“.

Un primo consiglio riguarda gioielli e accessori ingombranti. È consigliabile evitare oggetti metallici che possono rallentare il controllo di sicurezza, o addirittura essere considerati potenziali armi. Inoltre, evitate orecchini grandi o gioielli che possono impigliarsi facilmente, provocando disagio o perdite.

Sembra strano pensarci, ma quando siamo in volo il nostro corpo tende naturalmente a gonfiarsi a causa della pressione dell’aria. Per questo motivo, vestiti troppo stretti, come cinture, gonne, bluse o camicie, possono diventare estremamente scomodi. La comodità dovrebbe essere una priorità: abiti che consentono di muoversi facilmente e favoriscono la circolazione sono la scelta migliore.

Le scarpe sono un elemento fondamentale. Tacchi alti, infradito e ciabatte non sono consigliati. I tacchi possono essere pericolosi in caso di evacuazione e difficili da gestire durante i controlli di sicurezza. Infradito e ciabatte, invece, offrono poca protezione e stabilità.

Le donne devono prestare particolare attenzione al reggiseno, perché un modello particolarmente scomodo può diventare un vero problema durante un volo. Scegliete capi che non stringano eccessivamente spalle e petto.

Un’ultima raccomandazione degli esperti potrebbe essere inquietante, ma ha una sua logica. Per essere al sicuro, è consigliabile evitare fibre sintetiche estremamente infiammabili come poliestere e nylon, che in caso di incidenti potrebbero aumentare i pericoli all’interno della cabina. Quei tessuti non sono comunque compagni di viaggio ideali, poiché non permettono la circolazione dell’aria.