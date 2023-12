Sono solo questi gli alberi di Natale più belli al mondo: preparati alla commozione per così tanta magia

Quali sono gli alberi di Natale più belli al mondo? Ecco i più particolari e magici che devi vedere almeno una volta nella vita.

Alberi di Natale: tutti li amano e rimangono a bocca aperta quando li vedono. In effetti, in ogni parte del mondo questo simbolo giganteggia durante le feste natalizie. Nelle principali piazze, tra i mercatini di Natale, nei centri commerciali: si trova praticamente ovunque.

Ci sono alcuni alberi di Natale che sono incredibilmente belli da vedere. Si tratta di versioni uniche, dalle caratteristiche entusiasmanti e meravigliose. Quali sono e dove si trovano?

Alberi di Natale, i più belli si trovano in queste città

Alcuni possono già indovinare dove si trovano gli alberi di Natale più belli al mondo: nelle principali città turistiche. Tuttavia, ci sono anche delle versioni speciali che si trovano in luoghi meno noti ma decisamente magici.

Un esempio? Uno degli alberi più famosi al mondo si trova in Italia, precisamente a Gubbio: si tratta di un albero di luci che viene “addobbato” sul versante della montagna che copre la città. Lo spettacolo è magnifico ed è decisamente unico.

Un altro albero decisamente bello da vedere è quello che si trova a Vilnius, in Lituania. Qui le decorazioni sono molte: si parla di venti metri d’altezza decorati da oltre cinque chilometri di luminarie. Particolare anche l’albero luminoso e galleggiante sulle acque che si trova a Rio De Janeiro, in Brasile.

Anche a Praga è presente un albero di Natale molto bello da vedere, immerso tra i mercatini luminosi e ricchi di prelibatezze da assaggiare. Similmente, anche l’albero di Natale di Strasburgo è incredibilmente bello ma soprattutto si erge sul mercatino natalizio più antico dell’intera Francia.

Per un Natale “alternativo” è possibile arrivare in Messico: a Città del Messico si trova un albero decisamente colorato che si impone sul centro storico, con alle spalle la maestosa Cattedrale Metropolitana. Molto particolare l’albero di Taipei, a Taiwan, al centro di “Christmasland” un villaggio natalizio che viene realizzato a dicembre, anche se il Natale non viene festeggiato da tutti.

Infine, tra gli alberi di Natale più belli al mondo, e anche più famosi, ci sono quello del Rockefeller Center di New York, meta per numerosi turisti che vogliono ammirare le sue decorazioni in Swarovski, quello del centro commerciale Lafayette di Parigi e quello della Puerta del Sol di Madrid.