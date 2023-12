Grande Fratello, Sara Ricci: la sua carriera e dove l’abbiamo già vista

Dentro la casa del Grande Fratello, tra i concorrenti c’è anche Sara Ricci: conoscete la sua carriera? Scopriamo dove l’abbiamo già vista.

Non si ferma la messa in onda del Grande Fratello, il reality di Canale Cinque che continuerà fino al mese di Marzo e che sta riscuotendo un grande successo dal punto di vista degli ascolti e non solo. Ebbene, tra i concorrenti entrati da poco anche Sara Ricci, attrice italiana molto conosciuta.

Lei dopo le prime settimane di ambientazione pare essere riuscita a formare il suo gruppo con cui va più d’accordo dentro la casa, schierandosi apertamente contro Beatrice Luzzi, la collega con la quale ha avuto uno scontro anche molto acceso nei giorni scorsi.

Ma in attesa di vedere come andrà avanti il suo percorso, cerchiamo di scavare all’interno della sua professione: dove l’abbiamo già vista? Che cosa sappiamo della sua carriera. Ecco qualche curiosità.

Sara Ricci: da Vivere al Grande Fratello, passando per cinema e teatro

Insomma non ha davvero bisogno di presentazioni Sara Ricci, la nota attrice italiana che al momento si trova dentro la casa del Grande Fratello ma che il pubblico conosce davvero molto bene per via della sua carriera di tutto rispetto. Dopo gli studi fin da giovanissima, comincia a recitare in teatro.

Tra gli spettacoli degni di nota: Le notti bianche (1990/91) e L’uomo che scopre la verità (1992/93), per la regia di Jean Paul Denizon, e successivamente anche in testi classici come la tragedia di Euripide Le troiane, rappresentata nel 1993 al Teatro Nuovo di Roma. Poi tanto cinema e televisione, fino al suo arrivo nella soap opera di Canale Cinque, Vivere che le regala la vera popolarità grazie al ruolo di Adriana Gherardi, interpretato dal 1999 al 2002 e poi dal 2004 al 2007.

Ma sono davvero moltissime le fiction per cui ha prestato il volto: Don Matteo, Un Posto al sole, Il Maresciallo Rocca, Provaci ancora prof, Il Paradiso delle Signore e cosi via e questo solo per quello che riguarda la tv, al cinema invece è stata protagonista di pellicole come: Weekend, La Santa piccola, Cara ti amo, Asino chi legge, Fratello Coltelli e cosi via.

Ad ogni modo, al momento il suo percorso nella casa più spiata d’Italia pare essere davvero controverso e se da un lato all’interno la maggior parte dei suoi compagni sembrano essere dalla sua parte, non si può dire lo stesso del pubblico a casa che sembra essere schierato completamente dalla parte della sua nemica, Beatrice. Come andrà a finire?