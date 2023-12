Cosa regalare a chi ama viaggiare: 5 idee originalissime per sorprenderlo a Natale

Il tuo lui o la tua amica adorano viaggiare? Allora a Natale vai a colpo sicuro: ti suggeriamo i 5 regali perfetti per chi ama viaggiare.

Se il tuo fidanzato o la tua migliore amica o i tuoi genitori sono amanti dei viaggi, ci sono 5 regali perfetti da far trovare loro sotto l’albero questo Natale.

Natale è la festa più bella dell’anno ma mette tutti in crisi per un motivo: non si sa mai cosa regalare senza cadere nel banale. Bottiglie di vino o buoni regalo sono certamente utili ma decisamente scontati. Meglio non regalare capi di abbigliamento perché il rischio è quello di sbagliare taglia o di non indovinare i gusti dell’altra persona.

I libri sono un azzardo: troppo personali. Cosa regalare allora alle amiche, ai genitori o al fidanzato a Natale? Se sono amanti dei viaggi allora vai sul sicuro e regala 5 cose che non possono mai mancare nel trolley di un viaggiatore incallito.

5 regali perfetti per chi ama viaggiare

Il mondo si divide in due: c’è chi non si alzerebbe mai dal divano di casa propria e c’è chi ha la valigia sempre pronta. Se hai amici o parenti che amano i viaggi, allora vai sul sicuro e regala questi 5 oggetti che ti elencheremo di seguito.

Ferro da stiro portatile. Abiti e camicie escono dalla valigia sempre stropicciati. Ma con il ferro da stiro portatile non sarà assolutamente un problema. Si ripiega su se stesso e occupa pochissimo spazio in valigia e può essere usato ovunque, anche nella stanza di un hotel.

Zaino antifurto e antipioggia. Questo tipo di zaino – che puoi trovare tranquillamente online – è stato studiato appositamente per non poter essere aperto senza essere prima sfilato. Dunque non ci si dovrà più preoccupare dei furti. Inoltre è realizzato con un materiale impermeabile per evitare che quello che c’è dentro si bagni e si danneggi. È piccolo ma spazioso all’interno e può contenere anche un computer.

Beauty case da viaggio. Per evitare di riempire la borsa con trucchi e spazzole. Un bel beauty case piccolo ma con tante tasche per contenere tutto il necessario. E in valigia occupa veramente pochissimo posto.

Accappatoio da viaggio. Non tutti gli hotel forniscono anche gli accappatoi. Dunque un’idea originale per il tuo ragazzo che è sempre pronto a partire può essere un colorato accappatoio in microfibra che, una volta piegato, diventa piccolissimo ed è perfetto per il trolley small size.

Infine l’ultimo regalo perfetto per gli amanti dei viaggi è la mitica agenda Moleskine. Moleskine ne ha realizzata una versione specifica per i viaggiatori dotata di mappe e luoghi di interesse delle maggiori capitali in tutto il mondo. Il regalo ideale per chi ama tenere appuntate tutte le sue avventure di viaggio.