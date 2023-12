Alga Wakame: ecco le proprietà e i benefici di questo alleato del mare, ti potrebbe cambiare la vita

Conosci l’alga Wakame? Ecco tutto quello che devi sapere su questo alleato del mare che ha proprietà e benefici anche per te.

L’alga Wakame sicuramente l’abbiamo già mangiata in preparazioni asiatiche come il sushi, così di moda già da parecchio nel nostro paese. Viene utilizzata in quasi tutti i paesi asiatici nella cucina tradizionale, la sua storia è molto antica.

È un’alga nata nelle acque asiatiche e fin dall’antichità veniva usata nella cucina per le sue alte proprietà benefiche. L’alga Wakame è fortemente intrecciata alla storia di questi paesi in cui veniva usata anche per rituali e cerimonie, è un ingrediente essenziale nella tradizione culinaria asiatica.

Quest’alga cresce fino a 30 cm in acque profonde e raggiunge il massimo sviluppo nel periodo invernale; viene raccolta in primavera, portata a riva e in parte lasciata ad essiccare. In Giappone quella fresca viene scottata e venduta nei mercati insieme alla verdura, mentre quella destinata all’esportazione è essiccata. Da un po’ di anni viene coltivata un ‘alga molto simile sulle coste Bretoni, nel nord della Francia proprio perché è molto richiesta ora anche in occidente. Le sue proprietà organolettiche sono molte.

Vediamo insieme tutte le proprietà dell’alga Wakame e come utilizzarla al meglio in cucina.

La composizione chimica di quest’alga ha un alto potere nutrizionale ed altre proprietà necessarie al nostro organismo: le proteine che contiene sono molto concentrate dando quindi un apporto essenziale; ma contiene anche fibre e carboidrati, insomma un equilibrio perfetto!

Inoltre ha un apporto calorico veramente basso. Contiene anche vitamine come quelle del gruppo B C ed E, aiutando quindi il nostro corpo a rimanere in salute, minerali come iodio calcio e ferro che rafforzano il nostro apparato osseo, favoriscono la produzione di emoglobina e il buon funzionamento della tiroide. È poi ricca di omega-3 che ci servono per diminuire il colesterolo e quindi avere meno rischi cardiovascolari.

La quantità di iodio che contiene è molto alta quindi assumerla ci garantisce il buon funzionamento della ghiandola tiroidea. Non dimentichiamo, inoltre, che consumarla può avere un impatto positivo sulla nostra pelle, rendendola più luminosa; questo perché è ricca di antiossidanti, vitamine e minerali. Ovviamente nella cucina giapponese che molti di noi amano, è quasi sempre presente dal suhi alla zuppa di miso alle insalate di alghe varie ma anche in quella mediterranea ora sta cominciando ad essere presente.

D’altra parte il suo gusto particolare si sposa perfettamente con gli ingredienti delle nostre insalate di mare! Mangiare l’alga Wakame può tranquillamente rientrare in abitudini alimentari sane e soprattutto benefiche; l’unica controindicazione è per chi ha problemi di tiroide: il suo alto contenuto di iodio può stravolgere l’equilibrio già precario della ghiandola.