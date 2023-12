Principe Harry, arriva la beffa: sconfitto in Tribunale, dovrà anche risarcire

Il Principe Harry perde una causa contro la stampa britannica e dovrà anche risarcire un giornale: sconfitta totale.

Tra le battaglie che il Principe Harry ha sempre combattuto, fin dal momento in cui ha lasciato la Royal Family, c’è quella contro un certo tipo di stampa britannica: quella scandalistica è disposta a violare ogni norma sulla privacy pur di acquisire dati “scottanti” sui personaggi più in vista del momento.

Com’è ovvio che sia, il Principe Harry conduce la sua battaglia contro i media troppo invadenti nel nome e nel ricordo di sua madre Diana, morta in un incidente stradale a Parigi nel 1997 proprio a causa di un folle inseguimento dei paparazzi.

Nell’intento di proteggere anche la sua famiglia attuale, il Principe Harry ha condotto varie cause contro diversi organi di stampa, alcune delle quali sono state anche vinte, anche se si è sempre trattato di vittorie parziali.

L’ultima decisione del giudice, però, mette in luce quanto sia debole l’impianto di accuse che il Principe Harry e i suoi legali avessero messo in piedi contro il Mail On Sunday, settimanale di destra che, da sempre, Harry ha eletto a principale nemico suo e di sua moglie Meghan.

Harry perde la causa: accuse rispedite al mittente

La causa che Harry ha intentato contro il Mail on Sunday riguarda un singolo episodio specifico, ovvero un articolo ostile che il Mail on Sunday pubblicò nel 2021. All’epoca a far discutere fu una richiesta diretta del Principe Harry al Ministero dell’Interno del Regno Unito.

Il Principe, che nel frattempo aveva perso tutti i suoi privilegi perché aveva lasciato volontariamente la Famiglia Reale, aveva chiesto che, mentre si trovava nel Regno Unito in visita, gli venisse assegnata una scorta, anche a pagamento, formata da poliziotti in servizio.

Il Ministero dell’Interno rifiutò categoricamente la richiesta, e in soldoni ricordò al Principe che il corpo di Polizia del Regno Unito non è in affitto e che, se aveva bisogno di una scorta, avrebbe potuto rivolgersi a professionisti del settore.

Naturalmente il Mail on Sunday attaccò violentemente il Principe Harry, il quale non prese bene l’atteggiamento del settimanale e decise di far causa per diffamazione a causa dell’articolo pubblicato sulla questione.

Il tribunale gli ha dato torto, costringendolo anche a pagare le spese processuali oltre agli indennizzi nei confronti del giornale portato ingiustamente al banco degli imputati. Si tratta di circa 56.000 Euro: sono spiccioli per il figlio di Carlo, ma di certo è un’importante vittoria morale per il Daily Sunday.