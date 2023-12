Cecilia Rodriguez: emozionata per dove passerà le feste di Natale

Al settimo cielo Cecilia Rodriguez svela ai suoi affezionati e tantissimi fan dove si recherà quest’anno per festeggiare il Natale, l’influencer è molto emozionata.

Manca sempre meno a Natale e moltissimi personaggi noti del mondo dello spettacolo sui social hanno mostrato ai loro seguaci le loro case addobbate. Anche Cecilia Rodriguez ha mostrato le decorazioni scelte per la nuova casa a Milano in occasione delle festività natalizie, ha anche svelato dove trascorrerà le feste.

Proprio come la sorella da anni ha lasciato l’Argentina e si è trasferita in Italia, dove col tempo è diventata sempre più famosa e apprezzata. All’inizio la sua notorietà era dovuta al fatto di essere la sorella di Belen Rodriguez, oggi invece è riuscita a farsi conoscere e amare da moltissimi fan. In passato ha partecipato all’Isola dei famosi e al Grande Fratello Vip in coppia con il fratello Jeremias, sul piccolo schermo l’abbiamo vista anche nei panni di conduttrice.

Nella casa più spiata d’Italia Cecilia Rodriguez ha trovato l’uomo della sua vita, era già impegnata sentimentalmente quando ha varcato la famosa porta rossa ma l’intesa con Ignazio Moser è stata palese sin dall’inizio. Dopo il reality i due sono andati a convivere e non si sono più separati, come ogni coppia hanno affrontato qualche momento di crisi ma sono più innamorati e complici che mai. L’ex ciclista lo scorso anno le ha fatto una romantica proposta di matrimonio, si sarebbero dovuti sposare a ottobre ma per motivi personali hanno rimandato le nozze. Quando diventeranno marito e moglie? Al momento non hanno ancora rivelato la nuova data, non vedono però l’ora di pronunciare il fatidico ‘si’.

Cecilia Rodriguez lascia l’Italia per Natale, sui social ammette di essere emozionata

La splendida modella e influencer argentina trascorrerà le festività natalizie con la sua bellissima famiglia, ma non resteranno in Italia. A farlo sapere è stata lei stessa tramite alcune storie postate sul suo profilo Instagram, dove è seguita da 4,7 milioni di follower.

Cecilia Rodriguez tornerà nella sua casa di infanzia per Natale, ai suoi tantissimi fan ha detto: “Io andrò in Argentina e sono molto contenta perché è da un po’ di tempo che non faccio il Natale a casa e quindi sono molto emozionata.”

Chiacchierando con i suoi seguaci la sorella di Belen Rodriguez ha fatto sapere che ha nostalgia e pensa che solo chi vive fuori casa possa capirla. A detta sua trascorrere il Natale in Argentina è un po’ come tornare bambini per lei. Ha fatto poi sapere che nonostante lì ci sia un caldo pazzesco sua madre fa l’albero con la neve e questa cosa a parer suo fa ridere.