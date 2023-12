Amanti delle patatine fritte surgelate? Fate attenzione, potrebbe essere pericoloso

Mangi spesso patate fritte surgelate? Devi prestare molta attenzione perché potrebbero essere pericolose! Ecco cosa devi sapere.

Gli alimenti surgelati hanno dato sicuramente una mano a chi si occupa di preparare i pasti in una famiglia; averli già pronti, a volte precotti, vuol dire certamente perdere meno tempo.

Arrivare a casa la sera dopo il lavoro e avere la cena pronta in venti minuti ha il suo vantaggio perché ormai il tempo è diventato un lusso! Dedicarci alla cucina preparando piatti secondo le nostre tradizioni è qualcosa che facciamo solo nelle feste ormai.

Grazie alla congelazione e al surgelamento molti alimenti non degradano come farebbero normalmente e questo ci permette di poterli mangiare quando vogliamo: minestroni, verdure e carne già pronta, tutto quello che ci occorre per un pasto. Una delle cose che spesso si tiene nel congelatore sono le patate fritte, sempre ben gradite da tutti e le usiamo solitamente come contorno anche se sono molto di più. Ma siamo sicuri che ci facciano bene? Anche perché spesso le diamo ai bambini che ne sono ghiotti!

Ecco cosa è meglio che tu sappia sulle patate fritte congelate per salvaguardare la tua salute

Come abbiamo detto i cibi congelati precotti ci danno una mano in cucina, visto il poco tempo che abbiamo a disposizione ma purtroppo non sempre sono la cosa migliore per la nostra salute. È sicuramente vero che c’è più attenzione a quello che mangiamo e quindi anche le ditte produttrici si sono adeguate proponendo piatti sempre meno pericolosi da questo punto di vista; sono state eliminate molte sostanze additive, soprattutto appunto nelle patate fritte che sono l’alimento più acquistato.

Questi tuberi, in assoluto, sono un alimento molto utile all’organismo: sono sazianti, ricche di amido e sali minerali, come per esempio il magnesio e il potassio che svolgono funzioni importanti per gli esseri umani ma quelle surgelate possono scaturire una sostanza che alla lunga può crearci problemi anche molto gravi.

Le patate fritte surgelate devono essere di nuovo sottoposte a cottura, non possiamo scongelarle e mangiarle così: sono state pre-fritte e vanno poi cotte di nuovo! Quando friggiamo amidacei può svilupparsi una sostanza denominata acrilamide, si forma soprattutto quando la temperatura supera i 120° e per friggere la superiamo ampiamente!

L’acrilamide è genotossica e cancerogena cioè può provocare mutazione del nostro DNA favorendo l’insorgenza dei tumori. Ovviamente tutto è basato sulle quantità: mangiare ogni tanto un pò di patate fritte, meglio se fatte da noi con le patate fresche, non ci farà correre molti rischi ma, se è un’abitudine, il rischio cambia. Ricordiamoci inoltre che con la frittura l’amido viene trasformato in zuccheri aumentando il livello di glucosio nel sangue e neanche questo ci fa bene!