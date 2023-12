Stadi di calcio: quali sono i più particolari costruiti nel mondo

Ci sono tantissimi stadi di calcio nel mondo ma quali sono i più particolari? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Il calcio non è un semplice sport. In molti paesi è una religione, un’attività che condiziona la vita di migliaia di persone. Anche in Italia è così e ogni squadra ha il suo “tempio”: il suo stadio dove disputare le partite. Tuttavia, nel Bel Paese, gli stadi sono delle strutture sportive “standard”, senza tante modifiche o caratteristiche speciali.

Nel mondo invece, ci sono alcuni stadi di calcio realmente particolari che hanno delle caratteristiche uniche e distintive. Quali sono i più incredibili e dove si trovano? Ecco una selezione di luoghi speciali da visitare prima o poi nella vita se si ama tale sport.

Stadi di calcio: i più particolari sono tanti e tutti con caratteristiche eccezionali

Ovviamente, questi stadi di calcio non sono solo belli da vedere quando si visitano le svariate località, ma sono anche tutti da vivere. Questo significa che vale la pena assistere a una partita della squadra locale, così da approfittare dell’incredibile spettacolo offerto.

In ogni caso, il primo stadio da calcio da vedere assolutamente è quello che si trova a Cerny Balog, in Slovacchia: qui al lato dello stadio ci sono i binari del treno. La locomotiva è attiva ancora oggi e a volte fa “a gara” con i calciatori che corrono sulla fascia.

Un altro stadio particolare si trova a Macapà, in Brasile. Questo stadio è stato costruito all’Equatore: la linea di centrocampo rappresenta proprio questo riferimento che taglia in due il mondo e il campo. Di conseguenza, i calciatori sono sempre divisi tra emisfero australe ed emisfero boreale.

Uno degli stadi più particolari e belli del mondo è anche il Craven Cottage di Londra, dove gioca il Fulham. Questo stadio è stato costruito sulle rive del Tamigi e ricorda un palazzo nobiliare con logge a vista fiume.

Uno stadio molto particolare si trova anche nelle Isole Lofoten, in Norvegia. Questo stadio ricorda la nascita di una conchiglia ed è incastonato nel paesaggio circostante: per ammirarlo al meglio è bene assistere a una partita dal versante della montagna che si trova al suo fianco.

Infine, vale la pena visitare almeno una volta nella vita lo stadio più a nord del mondo. Si trova in Groenlandia e qui le partite si giocano solo in estate, per sfruttare al massimo le “alte” temperature e le ore di luce disponibili.