Harry e Meghan, adesso è ufficiale l’addio: cosa sta succedendo ai Reali

Harry e Meghan starebbero decidendo di traslocare, proprio mentre un nuovo scandalo ha investito la famiglia reale e di traverso anche loro, i duchi di Sussex pare che stiano cercando casa.

Sembrerebbe che la coppia voglia avvicinarsi a Los Angeles e lasciare la dimora di Montecito. Una decisione che, secondo i rumors, sarebbe dettata dalla volontà di stare più vicino a Hollywood e ai suoi riflettori.

Per ora, però, Harry e Meghan non sarebbero in trattativa per nessuna casa. Avrebbero visto solo un terreno da 8 milioni di dollari a Malibù, ma questa sarebbe una zona dove ci sarebbero troppi paparazzi e la coppia non ama ingerenze di fotografi nella loro vita. Se inizialmente le intenzioni sembravano quelle, ore punterebbero a Los Angeles.

I duchi di Sussex hanno già vissuto qui nel complesso esclusivo di Beverly Ridge Estates, nella villa di Tyler Perry. Harry ricorda con felicità nel documentario quel periodo, dicendo che c’era un grandissimo rispetto della privacy e nessuno sapeva dove lui e la moglie si trovassero. In questo modo Harry e Meghan unirebbero la duplice volontà di avvicinarsi a Hollywood ma non essere investiti dalla ‘furia’ dei paparazzi.

Chiaramente si tratta solo di supposizioni di tabloid che per ora non trovano alcuna certezza. Sorprende che una simile decisione arrivi nel momento in cui si parlava di un possibile riavvicinamento dei Sussex alla famiglia reale. Da tempo i tabloid parlano del desiderio di Harry e Meghan di riavvicinarsi ai reali, desiderio che troverebbe, per ora, l’opposizione di William e di Camilla.

Intanto la coppia si potrebbe trasferire e dunque iniziare a vivere come dei veri divi di Hollywood, resta da capire se la decisione sia di entrambi o solo di Meghan che rispetto ad Harry, è noto, preferisce stare sotto ai riflettori.