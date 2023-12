Elisabetta Gregoraci cambio look drastico: da mora a bionda è un attimo

Elisabetta Gregoraci si lascia andare ad un cambio look drastico e incredibile: eccola da mora a bionda, tutti i fan senza parole – FOTO

Da tantissimi anni ormai Elisabetta Gregoraci è ben nota a tutti per la sua bellezza: la conduttrice calabrese, dopo gli esordi come modella, si è imposta in televisione con tutto il suo talento, sempre osannata dal pubblico per il suo fascino tutto mediterraneo e il suo corpo da sogno.

Ad oggi, arrivata a 43 anni, la Gregoraci è più in forma che mai e, tra shooting, scatti dalla vita quotidiana e esperienze come testimonial, è a tutti gli effetti un’icona di sensualità del web; diverse generazioni rimangono senza parole davanti a tutto il suo splendore.

Nel corso degli anni, anche dopo la fine della storia con Flavio Briatore, la Gregoraci ha sempre mantenuto una chioma mora, ma pare ci sia stata una particolare situazione in cui, in maniera de tutto inedita, si è mostrata da bionda…il drastico cambio di look sembra però donare tantissimo alla conduttrice, ecco quando lo ha fatto.

Elisabetta Gregoraci col look inedito: il particolare momento da bionda

Tramite una foto pubblicata nella sezione delle stories del suo profilo Instagram, Elisabetta Gregoraci ha ricordato con tutti i suoi fan un momento in tv che, a distanza di anni, in tanti ancora ricordano: era infatti nella casa del Grande Fratello Vip e, per un rock party scatenato, si è lasciata andare ad un’incredibile interpretazione di…Lady Gaga!

WE così esattamente tre anni fa, a quest’ora, Eligreg fece impazzire tutti con Lady Gaga” si legge nella didascalia della foto ricondivisa dalla conduttrice, con lei stessa che aggiunge in maniera simpatica: “Come dimenticare!?!?”. Per la festa del reality show, la Gregoraci infatti (come si vede nel video presente sull’account YouTube di Mediaset Infinity) si era lasciata andare ad una performance scatenata, con tanto di parrucca bionda e tutina argentata in paillettes.

Sulle note di Poker face, noto brano di Lady Gaga, la conduttrice calabrese ha ballato proprio come una popstar, dando tra l’altro spettacolo anche con tutta la sua bellezza e col suo corpo scolpito; non è mancato poi un particolare ammiccamento a Cristiano Malgioglio, per un momento sicuramente epico della storia del GF Vip.